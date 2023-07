Petzenkirchen genügte eine Hälfte

Petzenkirchen startet fulminant und ging durch Doppelschlag von Rene Ballwein (14.) und Marcel Doppler (15.) rasch mit 2:0 in Führung. Die gelb/blauen spielten weiterhin sehr offensiv und Marcel Doppler erhöhte nach einer halben Stunde auf 3:0. Das Spiel schien also gelaufen zu sein. In Hälfte zwei wollte Petzenkirchen das Resultat zu sehr verwalten. Gresten nütze diese Taktik und konnte das Spiel mehr als offenhalten. Neuerwerbung Tomas Bednar verkürzte auf 1:3 und nach seinem zweiten Treffer zum Anschlusstreffer, doch zu einem weiteren Treffer der gut spielenden Erlauftaler reichte es nicht mehr, obwohl ein Remis gerecht gewesen wäre.