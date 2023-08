Es sind zwar erst vier Runden absolviert, aber schön langsam kristallisiert sich hinter dem derzeit überlegenen Tabellenführer Gottsdorf eine Gruppe an Mannschaften heraus, die den Draht zu Platz eins nicht abreißen lassen wollen. Mit St. Georgen eine Mannschaft, die in den letzten Monaten einen Umbruch vollzogen hatte und immer wieder junge Spieler in die Kampfmannschaft einbaut. Nach einem Auftaktremis gegen Ybbsitz, einer Niederlage in Gottsdorf, gab es einen Auswärtssieg in Biberbach und nun einen vollen Erfolg auch auf eigener Anlage gegen Aufsteiger Aschbach. Die Formkurve zeigt also steil nach oben, was auch Trainer Gabriel Schagerl freut: „Nach der 4:0-Führung hatten wir noch einige Möglichkeiten. Da hätte es dann auch 5 oder 6:0 stehen können. Die zwei Gegentore waren in der Folge zwar unnötig, haben aber nicht mehr weh getan.“

Teambuilding mit Stockschießen

Nun hat die Mannschaft die nächste Runde spielfrei, da ja eine ungerade Anzahl an Mannschaften in der 1. Klasse spielen. Diese Spielpause will der Trainer nutzen um am Mannschaftsgefüge zu arbeiten. „Wir haben kurz überlegt ein Testspiel einzuschieben, oder auch intern ein Match zu planen. Aber aufgrund der hohen Trainingsbeteiligung im August, wo wir im Schnitt auf 26,5 Spieler kommen, hat es sich die Mannschaft verdient, einmal Pause zu machen. Wir werden uns ein Nachwuchsmatch ansehen, dann Stockschießen und anschließend gemeinsam Abendessen“, hat Schagerl den Fahrplan bereits in der Tasche.