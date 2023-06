Steinakirchen steigt ab

Nach 14 Jahren in der 1. Klasse West musste der ÖTSU Steinakirchen den bitteren Gang in die 2. Klasse antreten. Trotz des Glaubens bis zum Schluss an den Klassenerhalt war die Niederlage gegen den amtierenden Meister Waidhofen der entscheidende Rückschlag.

Obmann Franz Lechner zeigt sich nach dem Abstieg kämpferisch und gibt ein klares Ziel vor: „Wir werden den Verein wieder strukturieren und wollen zeitnah mit dem ÖTSU Steinakirchen in die 1. Klasse zurückkehren. Außerdem werden wir die Fehler aus dieser Saison intern aufarbeiten.“ Im letzten Spiel der Saison gastierte Steinakirchen beim Team aus Allhartsberg. Das Spiel endete mit einem 3:1-Sieg für die Gastgeber. Allhartsberg-Trainer Frane Zefi äußerte sich nach dem Spiel zum Gegner: „Bei allem Respekt vor Steinakirchen, heute hätte auch ein 6 oder 7:0 möglich sein können. Der Gegner war nicht wirklich gefährlich. Das Gegentor kassierten wir durch einen Fernschuss. Am Ende haben wir einfach zu viele Möglichkeiten ausgelassen.“

Den Grundstein für den Sieg legte David Hornbacher bereits in der elften Minute mit seinem Tor. Nach einem Stangler von Eskic drückte er den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Nur wenige Minuten später konnte Daniel Zemla nach mehreren Versuchen den zweiten Treffer erzielen, obwohl der Torwart von Steinakirchen mehrmals parieren konnte. Die Gäste zeigten in dieser Phase kaum Präsenz, aber nach gut einer halben Stunde gelang dem jungen Luca Prüller ein Highlight. Er hämmerte den Ball aus 25 Metern genau ins Kreuzeck. Das war jedoch der einzige Erfolgsmoment für den Absteiger. Daniel Zemla machte mit dem 3:1 alles klar.