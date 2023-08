Viele Teams auf Augenhöhe

Im Jahr eins nach Waidhofen werden die Karten neu gemischt. Schon der Umstand, dass Haag im letzten Durchgang den Vizemeister holte, stempelt die Elf von Spielertrainer Manuel Schönberger zum Titelfavorit. Obwohl Schönberger selbst verletzungsbedingt lange ausfällt, redet er nicht um den heißen Brei herum. „Natürlich gibt es Teams, die sich gut verstärkt haben, den Titelkampf aufnehmen werden. Aber für uns als Zweiter hinter Waidhofen kann heuer der Anspruch nur die Meisterschaft sein.“ASK Hausmening. Eine Mannschaft, die letzte Saison unter den Erwartungen geblieben ist. Das soll diesmal aber geändert werden. Am Transfermarkt wurde kräftig zugelangt, in der Liga bekannte Namen geholt. „Wir haben das Potenzial, alle Gegner schlagen zu können. Von der Qualität her gehören wir sicher zu den Top-Teams der Liga. Ich ziehe eine durchaus positive Bilanz aus der Vorbereitung. Wichtig wird sein, dass wir defensiv gut stehen. Mit Neumarkt haben wir einen motivierten Aufsteiger als Gegner und mit Allhartsberg haben wir noch eine Rechnung offen (1:4 in der letzten Begegnung). Nach den beiden Auftaktspielen sehen wir, wo wir stehen“, ist Trainer Hans Christian Wieland überzeugt.USC Biberbach. Grundsätzlich zufrieden mit der Vorbereitung ist auch Trainer Thomas Mayrhofer. Und das auch, obwohl er gleich zu Beginn der Testspielphase zwei langfristige Ausfälle zu beklagen hatte. Denn Julian Schörghuber, der sich im ersten Vorbereitungsspiel gegen Neu-stadtl einen vierfachen Bruch des Sprunggelenkes zugezogen hatte, und Kevin Schörghuber (Testspiel eine Woche später gegen St. Peter), Kreuzbandriss, werden erst wieder in vielen Wochen trainieren können. „Das sind wir leider gewohnt, denn auch im Vorjahr schlug der Verletzungsteufel zu. Wir wollen gut in die neue Liga starten, schnell einen Punktepolster schaffen“, so Mayrhofer.

Umbau und Verjüngung

SCU St. Georgen/Ybbsfelde. Im Umbau bei gleichzeitiger Verjüngungsphase befindet sich das Team von Trainer Gabriel Schagerl. „Bereits im Winter sind routinierte Spieler abhandengekommen. Und im Sommer galt es, durch Karriereende und Wechsel einige Stützen zu verabschieden. Aber unsere Neuzugänge haben sich bereits gut eingefügt und einige junge Spieler drängen in das Team. Ich erhoffe mir einen gesicherten Platz im Mittelfeld. Wenn wir nach dem Start gegen Ybbsitz und Gottsdorf drei bis vier Punkte am Konto haben, wäre er geglückt.“TSU Allhartsberg. „Trotz vieler Urlauber und Verletzungen verlief die Vorbereitung gut. Wir werden einige Runden brauchen bis alles rund läuft. Ein Platz zwischen fünf und acht gilt als Ziel“, so Trainer Frane Zefi.SG Ardagger/Viehdorf II. Bei einem der Neulinge in der Liga wird nicht starr auf Punkte und Ränge geschaut. „Für uns ist die Entwicklung der Spieler das Thema. Wir gehen aber trotzdem in jedes Spiel um es zu gewinnen“, gibt Trainer Dominik Müller die Vorgaben aus.Union Aschbach. Der Aufsteiger verstärkte sich punktuell, holte zwei Ungarn, um die Abgänge zu kompensieren. Nach dem Cup-Abenteuer liegt der Fokus auf der Meisterschaft. Oberstes Ziel ist der Klassenerhalt. Aber der Sportliche Leiter Joachim Wimmer hat auch zwei Extrawünsche: „Gegen Neuhofen und Biberbach möchten wir unbedingt gewinnen. Wir haben Trainer und Spieler mit Neuhofen-Vergangenheit. Die beiden wollen wir in der neuen Liga unbedingt biegen.“SCU Ybbsitz. Ein Jahr voraus ist Ybbsitz den zwei zuletzt genannten Mannschaften. Nach dem sensationellen ersten Jahr gilt es nun die Leistung zu bestätigen. „Langfristig wollen wir den jungen Spielern aus der Region eine Bühne bieten, diese Kicker fördern. Ziel ist aber wieder ein Platz im ersten Drittel der Tabelle. Wenn wir von Verletzungen verschont bleiben, kann das funktionieren“, hofft Trainer Michael Steinauer.FCU Winklarn. „Der Kader ist breiter geworden, dadurch sind wir im Spiel variabler und nicht mehr so leicht auszurechnen. Insgesamt sollte das für einen Platz im vorderen Drittel reichen“, hofft Spielertrainer Florian Zellhofer. Im Laufe der Vorbereitungsspiele stehen Andreas Haberfellner und Florian Käfer nach ihren Verletzungen nach und nach wieder zur Verfügung.FCU Neustadtl. Im laufenden Umbruch befindet sich Neu-stadtl. Stürmer Marcel Tenschert gab man an Grein ab, Torhüter Sebastian Hönigl fängt nun für Mauer/Öhling. Aber man hat auch einige Zugänge auf der Habenseite, die beim letzten Test gegen Ferschnitz in der Mannschaft standen. Packt Neustadtl seine gewohnten Tugenden aus, ist viel möglich.Union Neuhofen. Jahr zwei in der 1. Klasse. Und da will man weniger Nerven investieren. „Ein Platz in der oberen Tabellenhälfte ist unser Ziel. Spannender soll es nicht werden“, hofft der Sportliche Leiter Franz Höllmüller.