Vorbereitungen laufen bereits

„Wir wollten unbedingt noch Vizemeister werden. Das war der sportliche Anspruch für die letzten Runden. Mit Ybbsitz und Pöchlarn waren zwei sehr starke Mannschaften neben uns noch mit im Rennen. Dass wir uns da durchgesetzt haben, freut mich besonders. Wir haben das Maximum herausgeholt, denn Waidhofen war in dieser Meisterschaft nicht zu biegen“, ist der Spielertrainer von Haag, Manuel Schönberger, mit der abgelieferten Saison mehr als zufrieden. Haag legte zwei sehr ähnliche Hälften der Meisterschaft hin. Sowohl in der Tabelle der Hinrunde, als auch in jener der Rückrunde wurde Platz drei erreicht. Sechs Siege und 24 Punkte im Herbst, sieben volle Erfolge und 23 Punkte in der Rückrunde. All das spricht für eine Ausgewogenheit, die im Normalfall auch für den Platz ganz oben reichen sollte. Der Abpfiff des letzten Bewerbspieles 2022/23 ist zwar erst wenige Tage alt, aber ab jetzt gilt es bereits, langfristig die Weichen für die Zukunft zu stellen. Alles andere als ein Angriff auf den Titel in der 1. Klasse West wäre nach so einer tollen Saison wohl unglaubwürdig. Vor allem deshalb, da es im Kader von Haag nur kleine Änderungen geben wird. Diese betreffen punktuell zwar auch Schlüsselpositionen, jedoch wird an der Auffüllung der Abgänge bereits gearbeitet. Ein sehr wichtiger Spieler kehrte Haag bereits den Rücken. Rodrigo Frank Pereira war in St. Georgen bereits nicht mehr als Spieler dabei. Er wurde im letzten Heimspiel der 25. Runde gegen Ybbsitz verabschiedet. „Franky ist bereits nach Brasilien zurückgekehrt, verlegt seinen Lebensmittelpunkt dorthin. Er wird in Brasilien in der Seniorenliga kicken“, berichtet Schönberger.

Erster Neuzugang wurde bereits fixiert

Diese Spielmacherposition gilt es zu besetzen. Gespräche sind bereits im Anlaufen. Positiv beendet konnten solche mit Marko Mayrhofer werden. Der Bruder von Robin Mayrhofer wird künftig die Fußballschuhe für die Union Haag schnüren, wechselt von Haidershofen nach Haag. Er ist ein Defensivallrounder, ist in der Abwehrreihe universell einsetzbar. Insgesamt sollten zwei oder drei Spieler zur Mannschaft dazustoßen, um die Kaderbreite zu erhöhen, da Spielertrainer Manuel Schönberger wieder Optionen von der Ersatzbank bringen will. Zuletzt waren die Einwechslungen ja auf nicht mehr als einen Spieler zusammengeschrumpft.

Was es aber weiterhin nicht geben wird in Haag, das sind Legionäre. „Ich will die Spieler beim Training dabei haben. Und das regelmäßig. Legionäre, die nur zum Spiel kommen und die ganze Woche nicht mittrainieren, die brauche ich nicht. Als ich in Haag Trainer wurde, haben wir die Legionäre abgegeben. Das ist weiterhin unser Credo. In zweiter Linie ist das auch eine finanzielle Frage“, hält Manuel Schönberger abschließend fest.

Nur kurze Verschnaufpause ist eingeplant

Der Kader sollte bereits im Laufe der nächsten sieben bis zehn Tage stehen, damit einer Sommerpause, wenn auch einer kurzen, nichts mehr im Wege steht. Danach, wahrscheinlich bereits in der ersten Juliwoche, sollen bereits die konditionellen Voraussetzungen für die Herbstmeisterschaft beginnen.

Start der Punktejagd ist Mitte August. Bis dahin will man bereit sein. Die Abgänge halten sich in Grenzen, Schönberger kann mit dem Stamm der Mannschaft weiterarbeiten, um dann vielleicht in der nächsten Saison doch nicht mehr „nur“ Zweiter zu sein. Denn mit 13 Siegen, 59 geschossenen Toren und 28 Gegentreffern ist Haag in jeder Kategorie an zweiter Stelle.