Waidhofen hat Ziel erreicht

Mehrmals war es Corona, Abbruch der laufenden Meisterschaft trotz klarer Führung, dann funkte Blindenmarkt dazwischen. Aber im wiederholten Anlauf durfte Waidhofen nun den Meistertitel feiern. Mit einem 3:1-Auswärtserfolg in Hausmening machte der Tabellenführer endgültig den Deckel drauf. Und das in sehr eindrucksvoller Manier. „Die ersten 45 Minuten waren das Beste, was wir in dieser Saison abgeliefert haben. Hausmening presste sehr hoch, wollte uns zu Fehler zwingen. Aber wir haben das bravourös gelöst. Und zwar nicht durch weites und hohes abschlagen des Balles, sondern durch Kombinationsspiel, das wir im Laufe der Saison immer besser umgesetzt haben. Die Treffer waren alle perfekt herausgespielt. Das Spiel hätte ja schon nach zwei Minuten mit einem Traumtor beginnen können, als Zoran Milutinovic aus der eigenen Hälfte abzog und er Ball über Hausmening-Keeper Ledinger hinweg an die Querlatte prallte, von dorft wieder ins Feld zurück. Den haben einige aber auch klar hinter der Linie gesehen. Wenige Minuten später war aber dann die Führung perfekt und wir haben in weiterer Folge nichts mehr anbrennen lassen“, freut sich Spielertrainer Berthold Teufl. Dass es in dieser Saison mit dem Titel funktionierte war aber keinesfalls dem Zufall geschuldet. Bereits in der Vorbereitung legte Berthold Teufl ganz klar den Fokus auf Proffessionalität. „Wenn man im Laufe eines Spieljahres so gut wie keine Ausfälle aufgrund von muskulärer oder körperlicher Defizite hat, dann liegt es auch daran, dass bereits in der Vorbereitung im konditionellen Bereich die Körner für die Meisterschaft geholt werden. Natürlich ist keiner motiviert nach einem harten Arbeitstag seine Runden auf dem Feld, oder auch seinen Einheiten in der Kraftkammer zu absolvieren. Es liegt an jedem einzelnen Spieler seine Schweinehund zu überwinden“, beschreibt der Spielertrainer die Vorarbeit zum Erfolg.

„Jeder hat einen Schritt nach vorne gemacht“

Die Mannschaft ist durch die Jahre gereift, lässt sich nunmehr nicht so leicht aus dem Tritt bringen. Denn das Jahr begann eigentlich gar nicht so perfekt. Gleich in der ersten Runde war man gegen Allhartsberg in Rückstand geraten und kassierte auch noch zwei Platzverweise. „Wenn du so ein Match zum Auftakt verlierst, kann sich das auch auf die nächsten Runden auswirken. Zum Glück waren wir jedoch so weit gefestigt und haben gleich zum Auftakt der Rückrunde viel Moral gezeigt“, blickt Teufl zurück. Jeder Spieler hat im System seine Rolle zu erfüllen. Dabei wurden einige Spieler, die unter dem Vorgängertrainer eigentlich ausgemustert worden wären, zu richtigen Leistungsträgern. Rene Spring ist zum Beispiel nicht mehr wegzudenken im Spiel von Waidhofen. Aber nicht nur die erfahrenen Spieler, auch die jungen Kicker, die in den restlichen Runden mehr Spielzeit bekommen werden, haben ihren Anteil am Erfolg. Im zweiten Spiel am vergangenen Wochenende nutzte bereits Thomas Hörndler seine Einsatzminuten. Er trifft beim 3:2- Auswärtssieg in Petzenkirchen, führt mit dem Ausgleichstreffer zum 2:2 seine Mannschaft auf die Siegerstraße zurück.