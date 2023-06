Winklarn mit Sieg in Pöchlarn durch

Der Blick auf die Tabelle vor dem 25. Spieltag schien gar nicht so beunruhigend für Winklarn. Steinakirchen hätte gegen Waidhofen unbedingt gewinnen müssen, um noch Chancen in der letzten Runde zu haben.

Gleichzeitig hätte auch Winklarn in Pöchlarn verlieren müssen. Um es aus eigener Kraft zu schaffen, war somit ein Sieg in der Nibelungenstadt das Mittel der ersten Wahl für die Elf von Spielertrainer Florian Zellhofer.

Und da zeigte sich im zweiten Blick, das wird kein leichtes Unterfangen, da ja Pöchlarn immer noch in Sachen Vizemeistertitel ein Wörtchen mitzureden hat. Und so entwickelte sich ein sehr intensives Spiel, in dem beide Mannschaften auf den Sieg aus waren. „Es war eigentlich eine Angelegenheit auf Augenhöhe. Uns gehörte die erste Halbzeit, nach der Pause ist dann Pöchlarn immer stärker geworden. Es war ein sehr wichtiger Sieg, da wir jetzt in der letzten Runde ohne Druck spielen können“, freut sich Spielertrainer Florian Zellhofer.

Punkteausbeute passte einfach nicht

Mit den gezeigten Leistungen in den letzten Runden ist der Spielertrainer durchaus zufrieden. Was fehlte war einfach am Ende der zählbare Erfolg. „Es war ja nicht so, dass wir schlecht gespielt hätten. Wir konnten uns nur selten für unsere Leistungen auch belohnen. Einzig gegen Neuhofen war die zweite Hälfte eine Katastrophe. Da muss man nicht fünf Tore kassieren. Das war irgendwie eine Selbstaufgabe. Dass wir nun endlich wieder voll anschreiben konnten, ist auch gut für das Selbstvertrauen“, hält Zellhofer abschließend fest. In der letzten Runde steht noch ein Heimspiel auf dem Programm. Der Gegner ist Petzenkirchen, die sich zuletzt in Waldhausen mit einem Kegelergebnis aufgewärmt haben.

Gelingt Winklarn ein Sieg, so könnte es in der Tabelle noch einmal ein paar Plätze nach oben gehen.