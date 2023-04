„Lasse mich nicht durch den Dreck ziehen“

Milan Krenn ist als Trainer in Hausmening seit Dienstagabend Geschichte. Da wurde ihm vonseiten der Vereinsführung im Stadion die Kündigung mitgeteilt. Wie die Sache abgelaufen ist, vor allem jene Dinge, die sich schon im längeren Vorfeld abgespielt haben, lassen Milan Krenn nun mit viel Zorn und Unmut auf seine eher kurze Zeit als Trainer zurückblicken.

„Ich bin wirklich menschlich enttäuscht, wie der Vorstand das durchgezogen hat. Ich wurde am Dienstag angerufen, ob ich um 17 Uhr Zeit für ein Gespräch hätte. Obmann Günther Kandutsch, der Sportliche Leiter Oliver Scheuch und Joachim Peham, bei dem ich nicht weiß, welche Funktion er derzeit beim Verein ausübt, waren anwesend. Auf Umwegen wurde mir erklärt, dass ich die Mannschaft mit meinen Vorgaben und Vorstellungen nicht mehr erreiche. Es tue ihnen leid, da sie sehen, wie sehr ich mich aufreibe, aber der Erfolg bleibt eben aus. Unterm Strich, meine Arbeit passt eh, aber die Mannschaft kann das nicht umsetzen. Das ist die eine Seite. Aus Mannschaftskreisen hörte ich, dass ihnen gesagt wurde, dass der Trainer keine Ideen mehr hat. Alleine diese Vorgangsweise, ohne mich im Vorfeld darauf anzusprechen, zeigt, mit welcher Respektlosigkeit die Vereinsführung agierte“, ärgert sich Milan Krenn.

Menschlich besonders enttäuscht zeigt er sich vom Sportlichen Leiter Oliver Scheuch, der ihn voriges Jahr überredet hat, kurzfristig als Trainer einzuspringen. Krenn sagte zu, überraschte damit auch Neustadtl, wo er relativ erfolgreich als Trainer engagiert war.

„Damals suchte Hausmening einen Trainer. Hatte mit Langergraber auch schon fast eine fixe Zusage in der Tasche. Diese zerschlug sich aber in letzter Minute. Somit stand man eine Woche vor Meisterschaftsbeginn ohne Trainer da. Ich habe mich dann breitschlagen lassen, schlussendlich zugesagt. Rückblickend war es ein schwerer Fehler, dass ich Neustadtl, wo ich einen sehr guten Stand hatte, verlassen habe“, blickt Krenn weiter zurück. Aber nicht nur die jetzige Abservierung stößt ihm sauer auf, sondern auch die Kommunikation während seiner Trainertätigkeit.

„Es gab vonseiten der Vereinsführung viele Versprechungen, aber so gut wie nichts wurde eingehalten. Auf den Punkt gebracht muss ich sagen, dass der Vorstand keine einzige klare Entscheidung zusammengebracht hat. Vor allem was Transfers und die Trainingsbeteiligung betrifft. Das habe ich als Trainer immer mit der Mannschaft ausbügeln müssen. Jetzt zu sagen, alles ist schlecht, wenn man als Vereinsführung bei keinen zehn Trainingseinheiten am Platz war, ist eigentlich eine Frechheit. Mit mir wurde nie Klartext gesprochen, es wurde alles am Trainer abgeputzt. Ich lasse meine Mannschaft und mich nicht durch den Dreck ziehen. Wir hatten zuletzt zwei Remis, wo wir knapp am Sieg dran waren. Vier Punkte mehr und wir sind Fünfter. Es besteht keine Abstiegsgefahr. Warum man mich jetzt so raushaut, ist mir ein Rätsel. Hausmening ist mein Herzensverein, für den ich 30 Jahre lang gespielt habe, diese Enttäuschung ist riesengroß“, so Krenn abschließend.

„Verstehen, dass Milan angefressen ist“

Der Sportliche Leiter Oliver Scheuch dazu: „Ganz klar, wir verstehen, dass Milan angefressen ist. Gespräche hat es im Winter schon gegeben. Es war eine schwere Entscheidung. Aber wir müssen die Interessen des Vereins vertreten. Und da passt der Erfolg einfach nicht. Daher haben wir uns dazu entschlossen, schon jetzt, wo wir quasi im Niemandsland der Tabelle stehen, die Vorbereitung mit einem neuen Trainer zu starten. Hans-Christian Wieland hat uns kurzfristig zugesagt.“