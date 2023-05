Gottsdorfs Sieg mit bitterem Beigeschmack

Gottsdorf - Allhartsberg 2:1. Der SV Gottsdorf empfing schon am frühen Freitagabend Allhartsberg. Die Gäste, die nach gutem Start in die Rückrunde wieder etwas zurückgefallen sind, wollten wieder zurück in die Spur – doch auch die Gottsdorfer, die beim 1:1 in Steinakirchen wieder einmal mit der Chancenauswertung haderten, wollten einen Sieg. Und den sollte es für die Heimischen auch geben. Bis zum ersten Treffer (21. Minute) dauerte es etwas. Bis dahin gab es noch nicht viele Höhepunkte, außer einen “tragischen” - Gottsdorfs Lukas Mitmasser musste verletzungsbedingt nach etwa zehn Minuten vom Feld und verletzte sich wohl schwer.

Dann war aber Stefan Hörth nach etwa 20 Minuten zur Stelle und besorgte das 1:0 für die Heimischen – sein “Stangler” wurde abgefälscht und landete im Tor der Gäste. Bei den Gästen fehlte in der Offensive Manuel Pronegg und Daniel Zemla, was durchaus zu merken war. Im zweiten Durchgang konnte nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff Hörths Sturmpartner Fabian Stadler das 2:0 besorgen und erhöhte für die Heimischen. Hörth bediente Stadler, der vor dem Tor ruhig blieb und einschob. Doch Allhartsberg gab nicht auf, bekam nur acht Minuten nach dem 2:0 einen Elfmeter zugesprochen, den Slaviska Maksimovic zum 2:1 verwertete und verkürzte. Mehr sollte für die Gäste aber nicht mehr gehen und so gab es einen knappen 2:1-Heimsieg für Gottsdorf.

Werner Sponseiler, Trainer, SV Gottsdorf: “Da wir doch ein Chancenplus hatten finde ich, dass der Sieg von uns in Ordnung geht. Sehr bitter ist der Ausfall von Lukas Mitmasser, was die Stimmung doch trübt.”

Torfolge: 1:0 (21.) Hörth, 2:0 (50.) Stadler, 2:1 (58., Elfmeter) Maksimović

Karten: Kefer (65., Gelbe Karte Kritik), Stadler (90+1., Gelbe Karte Unsportl.), Pichelmann (57., Gelbe Karte Unsportl.), Fehringer (81., Gelbe Karte Unsportl.), Dörr (55., Gelbe Karte Kritik), Riedler (73., Gelbe Karte Kritik)Eskic (59., Gelbe Karte Unsportl.), Tatzreiter (32., Gelbe Karte Foul), Pfaffenlehner (85., Gelbe Karte Foul)

Gottsdorf: Pichelmann, Hörth, Dörr, Fehringer, Mitmasser (10. Liebscher), Bredlinger (HZ. König), Stadler, Riedler, Kefer (75. Zimmerl), Petz, Leonhartsberger

Allhartsberg: Zanitti-Brunello (83. Hofer), Scherz, Tatzreiter, Maksimović, Pronegg, Spreitzer, Tiefenböck (66. Mulalic), Eskic, Mistelbauer, Pfaffenlehner (86. Geiger), Stangl

125 Zuschauer, Schiedsrichter: Ferdi Oezdogan