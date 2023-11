Klarer Sieg von Gottsdorf über Neuhofen

Gottsdorf – Neuhofen 4:1. Einen Heimsieg als klares Ziel hatte der SV Gottsdorf in seinem letzten Heimspiel der Herbstsaison am vergangenen Samstag. Gegen Neuhofen wollte die Mannschaft von Coach Werner Sponseiler in der Tabelle ganz oben mit dabeibleiben und einen Heimsieg feiern. Verzichten musste der SVG-Coach dabei auf Tobias Brankl (5. Gelbe Karte). Zu Beginn wehrten sich die Gäste noch nach Kräften, hatten sogar eine gute Chance, und waren mindestens auf Augenhöhe. Aber nach etwa 20 Minuten übernahm dann Gottsdorf die Partie. In der 27. Minute dann auch “folgerichtig” das 1:0 für die Heimischen durch Torjäger Stefan Sailer. Bis zur Pause blieb es noch halbwegs spannend, denn die Heimischen verpassten es (noch), die Führung auszubauen.

Dies folgte dann aber in einer recht einseitigen zweiten Halbzeit. In der 53. Minute traf Stefan Holzer zum 2:0. Spätestens ab diesem Zeitpunkt lief die Partie nur noch in eine Richtung. In der 62. Minute traf auch noch Fabian Stadler zum 3:0. Das 3:1 der Gäste durch Mate Kantor, zwei Minuten nach dem 3:0, war eher Ergebniskosmetik, denn die Gottsdorfer hatten die Partie schon klar in der Hand und vergaben auch noch die ein oder andere Chance, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. Der kurz zuvor eingewechselte Stefan Hörth erzielte in der 74. Minute das 4:1. Weil die Sponseiler-Elf danach noch einige Möglichkeiten ausließ, war dies auch der Endstand.

Werner Sponseiler, Trainer, SV Gottsdorf: “In den ersten 20 Minuten hat Neuhofen noch stark dagegengehalten, dann waren wir klar besser und müssen eigentlich auch deutlich höher gewinnen.”

Statistik:

GOTTSDORF - NEUHOFEN / Y. 4:1 (1:0).

Torfolge: 1:0 (27.) Sailer, 2:0 (53.) Stefan Holzer, 3:0 (62.) Stadler, 3:1 (64.) Kantor, 4:1 (73.) Hörth.

Gelbe Karten: ; Niklas Holzer (85. Unsportlichkeit), Helperstorfer (16. Unsportlichkeit).

Gottsdorf: Pichelmann; Stefan Holzer, Kefer (71. Liebscher), Riedler (66. Leonhartsberger), Stadler (86. Ceciotkin), Petz, Sailer, Fehringer, Dörr, Bredlinger (66. Hörth), Carnota.

Neuhofen / Y.: Pretschuh; Gürtler (74. Büringer), Höllmüller (HZ. Preining), Beszterczei (55. Kössl), Palmetshofer, Scherzenlehner, Kantor, Helperstorfer (82. Söllner), Sonnleitner, Niklas Holzer, Stöger.

140 Zuschauer, Schiedsrichter: Gerhard Ratzberger.