Verdienter Heimsieg

Haag - Steinakirchen 2:0. Je ein Tor pro Halbzeit plus einige gute Möglichkeiten. Der Gastgeber zweigt sich spielersich von seiner Butterseite, kommt zumeist mit Kombinationen über drei bis vier Spieler in den Gefahrenraum der Gäste. Steinakirchen wird in 90 Minuten nur einmal gefährlich vorstellig - da ist aber der Torhüter des Gastgebers auf dem Posten. Das 1:0 durch Dursun Göksin nach einer guten halben Stunde wird durch einen Vorstoß über die linke Seite eingeleitet. Göksin trifft ins kurze Eck. Und nach der Pause ist es Spielertrainer Manuel Schönberger, der eine ebenfalls sehr gelungene Kombination abschließt. Das Zuspiel kam von Robin Mayrhofer. Unterm Strich kann Steinakichen nie jene Bissigkeit und Einsatzbereitschaft an den Tag legen, die es im Abstiegskampf braucht.

Manuel Schönberger, Spielertrainer UNION Haag: „Ich bin heute mit unserem Auftritt sehr zufrieden. Uns ist spielerisch sehr viel gelungen. Aufgrund der Mehrzahl an Chancen geht der Sieg voll in Ordnung. Ich hätte mir aber von einer Mannschaft, die im Abstiegskampf jeden Punkt brauchen kann, schon etwas mehr erwartet.“

Statistik:

Haag - Steinakirchen 2:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (34.) Göksin, 2:0 (66.) Schönberger

Karten:

Haag: Schartlmüller, Stölnberger, Schöllhammer, Pereira, Göksin (89. Baumgartner), Mayrhofer, Gratzl, Nürnberger, Stöckler, Schönberger (83. Wahringer), Gassner

Steinakirchen: Wutzl (74. Luger), Berger, Bolf, Zehetgruber, Essletzbichler, Wurm, Teufel (74. Gruber), Hochholzer (85. Käfer), Eisenmann, Macinek, Dammerer

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Klaus Kastenhofer