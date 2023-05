Kampfsieg für Neuhofen

Neuhofen - Waldhausen 1:0. „Das Spiel war nicht gerade schön anzusehen. Beiden Mannschaften ist nicht wirklich viel gelungen. Am Ende war es ein hart erkämpfter Sieg. Damit haben wir im Abstiegskampf wieder etwas Luft gewonnen“, freut sich Neuhofen- Trainer Roman Galtberger über den Punktezuwachs am Konto.

In der ersten Hälfte setzte Soma Lörinnczy aufseiten der Gäste seine Schnelligkeit und Torgefährlichkeit in Szene. Zweimal ist er knapp dran, um für Waldhausen zu treffen. Diese heiklen Phasen übersteht Neuhofen aber, kann selbst das umsetzen, was Lörinczy verwehrt blieb. Nämlich ein Tor. Den einzigen Treffer in diesem Match erzielt Imre Biro bereits nach einer guten Viertelstunde. Er nimmt sich das Leder ideal mit und fackelt nicht lange. Damit waren die Fronten geklärt. Neuhofen konnte in der Folge auf Verwaltung setzen, Waldhausen musste kommen. Aber das war nicht leicht, denn zur Pause wurde der gefährlichste Mann ausgetauscht. Lörinczy fehlte in Durchgang zwei. Er wurde ausgetauscht. Neuhofen kommt in der Schlussphase noch zu einer Großchance vom Elferpunkt. Doch Gürtler lässt diese Möglichkeit aus. Es bleibt beim knappen Heimsieg für Neuhofen.

Statistik:

Neuhofen / Y. - Waldhausen-OÖ / G. 1:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (18.) Biro

Karten: Kantor (90+5., Gelbe Karte Unsportl.), Gürtler (71., Gelbe Karte Unsportl.), Bauernberger (85., Gelbe Karte Foul)Hochgatterer (90+4., Gelbe Karte Unsportl.), Winkler (82., Gelbe Karte Foul), Wiesmüller (78., Gelbe Karte Foul), Wiesmüller (39., Gelbe Karte Foul)

Neuhofen / Y.: Reitbauer, Korn, Biro (60. Resch), Kloibhofer, Pretschuh, Györök, Palmetshofer, Badinsky (60. Gürtler), Bauernberger, Kantor, Harreither

Waldhausen-OÖ / G.: Sandhofer Simon, Brunner, Beszterczei, Sandhofer Elias, Muttenthaler, Wiesmüller Philipp (54. Winkler), Wiesmüller Lukas, Wurzer, Sponseiler, Hochgatterer, Lörinczy (HZ. Rainbacher)

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Leopold Deimel