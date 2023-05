Verflixte zweite Hälfte

Neustadtl - Winklarn 3:3. „Wir schaffen es einfach nicht in der zweiten Hälfte genauso fokussiert und zielstrebig zu agieren wie im ersten Durchgang. So geht es uns jetzt schon einige Spiele. Wir laden die Gegner ein, um gegen uns Tore zu machen“, ärgert sich der Co-Trainer von Neustadtl, Lukas Krahofer nach Spielende.

Dabei beginnt die Partie eigentlich recht gut für den Gastgeber. Florian Winninger trifft bereits nach einer knappen Viertelstunde zur Führung. Diese kann Winklarn zwar relativ rasch durch ein Penaltytor von Matthias Mühlbachler ausgleichen, doch Marcel Tenschert stellt nach einer guten halben Stunde die Pausenführung von 2:1 her. Und auch der Start in den zweiten Durchgang verläuft ideal für die Heimelf. Diesmal gibt es für Neustadtl einen Elfer, den Cosmin Calin verwandelt (52.). Doch in der selben Minute muss der Dreh und Angelpunkt beim Gastgeber wegen einer Verletzung, die er schon lange mit sich herumschleppt, ausgetauscht werden. Attila Varga wird durch Jakob Illek ersetzt. In der Folge vergibt Marcel Tenschert zwei gute Möglichkeiten für Neustadtl. Das rächt sich. Denn Winklarn schlägt zurück. Nutzt dabei auch Unstimmigkeiten in der Hintermannschaft von Neustadtl. 3:3 nach 67. Minuten. Und in der Schlussphase hält Neustadtl-Keeper Sebastian Hönigl mit zwei Glanzparaden gegen Matthias Mühlbachler das Remis für den Gastgeber fest.

Statistik:

Neustadtl - Winklarn 3:3 (2:1)

Torfolge: 1:0 (14.) Winninger, 1:1 (17., Elfmeter) Mühlbachler, 2:1 (33.) Tenschert, 3:1 (52., Elfmeter) Calin, 3:2 (64.) Mühlbachler, 3:3 (67.) Hintersteiner

Karten: Tenschert (85., Gelbe Karte Foul), Illek (82., Gelbe Karte Unsportl.)Deinhofer (37., Gelbe Karte Kritik), Inal (78., Gelbe Karte Foul), Yesilirmak (47., Gelbe Karte Foul), Zellhofer (60., Gelbe Karte Kritik)

Neustadtl: Geyrhofer, Leimhofer (71. Reisinger), Fischböck, Pervorfi (71. Calin), Aichinger, Calin Cosmin, Winninger, Varga (52. Illek), Günther, Tenschert, Hönigl

Winklarn: Inal, Dirnberger, Mühlbachler, Schauer (84. Krenslehner), Holzer, Yesilirmak (59. Halbmayr), Deinhofer (HZ. Hintersteiner), Kriegl (59. Poustka), Kubena (59. Zellhofer), Schagerl, Wenger

70 Zuschauer, Schiedsrichter: Peter Kraft