Petzenkirchen müht sich zu Heimsieg

Petzenkirchen – Haag 3:2. Nach dem Auswärtssieg in Neuhofen wollte der SV Petzenkirchen gegen Haag gleich nachlegen und den nächsten Sieg einfahren. Haag musste sich zuletzt Allhartsberg und Hausmening klar geschlagen geben, wollte dagegen zurück in die Spur. Mit Markus Haubenberger bei den Heimischen und Dursun Göksin bei den Gästen mussten beide Teams auf einen wichtigen Spieler verzichten. Doch Petzenkirchen bewies an diesem Tag mehr Moral, denn die Heimischen drehten zwei Mal einen Rückstand. Nach 20 Minuten war es nämlich der Gast aus Haag, der den ersten Treffer des Tages durch Tobias Wahringer erzielte. Doch die Heimischen schlugen quasi im Gegenzug (nur eine Minute später) zurück - Xaver Preyer erzielte den 1:1-Ausgleich.

In der 30. Minute schwächten sich die Gäste dann selbst – Thomas Gassner wird als “letzter Mann” für Torraub vom Feld geschickt. Den fälligen Freistoß konnten die Heimischen nicht verwerten. Somit ging es nach der Pause mit elf gegen zehn weiter. Doch die Haager gingen in Unterzahl erneut in Führung, Peter Schöllhammer traf zum 1:2 in der 65. Minute. Doch die Mannschaft von Johannes Riesenhuber gab nicht auf und kämpfte sich zurück, nutzte später aber doch die Überzahl, nachdem man den Gästen anmerkte, dass sie eine Stunde mit einem Mann weniger agierten. In der 73. Minute traf Marcel Doppler zum 2:2-Ausgleich und danach besorgte Felix Thier in der 86. Minute sogar noch den 3:2-Siegestreffer und drehte die Partie. Nach einer Flanke stand er am langen Pfosten goldrichtig und köpfte ein.

Robert Doppler, Sportlicher Leiter, SV Petzenkirchen: “Ein Spiel auf ‘Messersschneide’, dass wir gerade noch für uns entscheiden konnten – da haben wir aktuell einen Lauf. Es gab außer den Treffern aber nicht viele Chancen und man hat fast nicht gemerkt, dass Haag lange in Unterzahl war.

Statistik:

PETZENKIRCHEN - HAAG 3:2 (1:1).

Torfolge: 0:1 (20.) Wahringer, 1:1 (21.) Preyer, 1:2 (65.) Schöllhammer, 2:2 (73.) Doppler, 3:2 (86.) Thier.

Gelbe Karten: Gutsjahr (38. Foul), Preyer (45+2. Unsportlichkeit), Mayer (89. Unsportlichkeit), Riesenhuber (42. Foul); Robin Mayrhofer (88. Kritik), Schrettlinger (59. Foul), Martin Gassner (90+5. Foul), Marco Mayrhofer (90. Foul).

Rote Karten: ; Thomas Gassner (30. Torchancenverh.).

Petzenkirchen: Pöchacker; Thier, Gal, Krahofer, Spitzhofer, Mayer, Doppler, Gutsjahr (72. Forstner), Braunauer (62. Bertl), Preyer, Hauss.

Haag: Pehlke; Robin Mayrhofer, Marco Mayrhofer, Wahringer (67. Zeitlhofer), Thomas Gassner, Knoll (80. Martin Gassner), Göksin (52. Schartlmüller), Schrettlinger, Pfaffenbichler, Schöllhammer, Gratzl.

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Christoph Krickl.