Gottsdorf scheitert an sich selbst

Gottsdorf - Neuhofen 1:2. Nach einem knappen 1:0-Sieg in Neustadtl „am Berg“ wollte Gottsdorf zuhause nachlegen. Im Heimspiel gegen Neuhofen sollte für die Mannschaft von Coach Werner Sponseiler der nächste Sieg her. Die Gäste, nach zwei Pleiten zum Start, waren angeschlagen erwiesen sich als unangenehmer Gegner. Von Beginn an entwickelt sich ein Spiel, das Gottsdorf eigentlich im Griff hat. Aber eben nur eigentlich. Nach zehn Minuten gibt es Elfmeter, weil Gottsdorfs Keeper Simon Pichelmann zunächst den Ball auslässt und dann den Stürmer foult. Eine zumindest fragwürdige Entscheidung. David Badinsky war es egal, er ließ sich die Chance nicht nehmen und stelle auf 0:1 für Neuhofen. In der Folge entwickelt sich ein Spiel auf ein Tor. Gottsdorf braucht aber zu viele Chancen, um ein Tor zu erzielen. Fabian Stadler per Kopf an die Querlatte, Simon Valachovic freistehend am Elfmeterpunkt und Fabian Riedler mit einer Dreifach-Chance sind nur die Höhepunkte der Chancen von Gottsdorf. In der 55. Minute dann aber doch der Ausgleich für die Heimischen. Nach einer Aktion über mehrere Stationen kommt der Ball zu Fabian Stadler, der aus kurzer Distanz nur mehr einschieben muss. Doch der Chancenwucher der Heimischen ging weiter, Neuhofen blieb damit am Leben und bestrafte die Gottsdorfer. Der eingewechselte Matthias Götz erzielt in der 89. Minute mit einem sehenswerten Abschluss den 2:1-Siegestreffer für die Gäste. Gottsdorf geht damit, nach guter Leistung, leer aus.

Werner Sponseiler, Trainer, SV Gottsdorf: “Nie im Leben dürfen wir dieses Spiel verlieren. Wir hatten unzählige Chancen, die wir aber einfach nicht nutzen. Ich habe selten gesehen, dass eine Mannschaft so viele große Chancen nicht verwertet und dann sogar noch verliert.”

Torfolge: 0:1 (10., Elfmeter) Badinsky, 1:1 (64.) Stadler, 1:2 (89.) Götz

Karten: Carnota (63., Gelbe Karte Kritik), Stadler (58., Gelbe Karte Unsportl.)Bauernberger (8., Gelbe Karte Foul), Badinsky (86., Gelbe Karte Foul)

Gottsdorf: Valachovic, Fehringer, Kefer (60. Hörth), Pichler (81. Luks), Riedler, Carnota, Stadler (75. Bredlinger), Dörr, Pichelmann, Mitmasser (75. Furtlehner), Kotzian

Neuhofen / Y.: Palmetshofer, Badinsky, Kantor, Pretschuh, Scherzenlehner, Harreither, Holzer (64. Sonnleitner), Gürtler (79. Götz), Reitbauer (87. Kloibhofer), Bauernberger (64. Resch), Györök

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Baran Koyupinar