Zweites Bezirksderby in Serie gewonnen

Gottsdorf - Petzenkirchen 2:0. Zum Bezirksderby kam es am Sonntag in Gottsdorf. Die Heimischen konnten in der Vorwoche in Pöchlarn gewinnen und wollten den Schwung natürlich mitnehmen. Petzenkirchen dagegen musste witterungsbedingt pausieren, wollte in Gottsdorf aber natürlich „Zählbares“ mitnehmen. Doch Gottsdorf konnte über den zweiten Sieg in Folge gegen einen Bezirksvertreter jubeln und schlägt nach Pöchlarn auch Petzenkirchen. Die Gäste mussten dabei erneut auf Jaroslav Vavak verzichten, dazu musste auch der zweite Legionär für die Offensive, Erik Hric, verletzungsbedingt passen. Dafür kehrte Stephan Rottenschlager ins Tor zurück. Bei Gottsdorf rückte Stefan Mitmasser nach Verletzung wieder in Stammelf, dafür mussten Andreas Dörr und Jonas Bredlinger (im Vergleich zur Vorwoche) passen.

Im Spiel selbst gab es lange Zeit nur wenige Höhepunkte, spielerische Highlights waren insgesamt Mangelware. So ging es mit einem 0:0 in die Pause. Im zweiten Durchgang konnten die heimischen Fans dann jubeln. Kapitän Fabian Riedler brachte in der 55. Minute nach einem Gegenstoß seine Farben in Front. Petzenkirchen versuchte danach etwas mehr in der Offensive, kam aber zu keiner 100-prozentigen Torchance. Einmal reklamierten die Gäste nach einem Foulspiel an Andras Gal noch Elfmeter, ansonsten blieb die Riesenhuber-Elf eher harmlos in der Offensive. Den Schlusspunkt setzte in der 94. Minute Fabian Stadler mit dem endgültig entscheidenden 2:0 nach einem Konter.

Robert Doppler, Sportlicher Leiter, SV Gottsdorf: “Es war überhaupt kein gutes Spiel von uns damit dürfen wir auch nicht zufrieden sein. Wir waren in der Offensive viel zu harmlos, haben uns quasi keine Torchance rausgespielt.”

Robert Landstetter, Sportlicher Leiter, SV Petzenkirchen: “Es war vielleicht kein sehr gutes Spiel insgesamt und auch nicht die beste Leistung von uns, aber meiner Meinung nach waren wir schon den ‘Tick’ besser und haben nicht unverdient gewonnen.”

Torfolge: 1:0 (55.) Riedler, 2:0 (90+4.) Stadler

Karten: Mitmasser (79., Gelbe Karte Foul)Preyer (90., Gelbe Karte Foul), Rottenschlager (89., Gelbe Karte Unsportl.), Doppler (29., Gelbe Karte Foul)

Gottsdorf: Carnota, Mitmasser, Kefer, Pichler, Petz (58. Hörth), Harrer (58. Leonhartsberger), Fehringer, Stadler, Valachovic (75. Zauner), Pichelmann, Riedler

Petzenkirchen: Schmid, Krahofer (75. Preyer), Hauss, Biber, Haubenberger, Ballwein, Rottenschlager, Doppler, Gal, Haslauer, Gutsjahr

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Valentin Zehrer