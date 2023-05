Waidhofen siegt auch in Gottsdorf

Gottsdorf - Waidhofen 0:2 Nach den Siegen in den beiden Bezirksduellen gegen Pöchlarn (2:1) und Petzenkirchen (2:0) forderte der SV Gottsdorf zuhause den überlegenen Tabellenführer aus Waidhofen. Keine einfache Aufgabe für die Mannschaft von Werner Sponseiler, doch nach den Siegen hatte der SVG reichlich Selbstvertrauen getankt. Für Waidhofen sollte es dann aus Sicht der Heimischen aber leider nicht reichen. Dass es kein einfaches Spiel für die Gastgeber werden würde, war klar – doch von Beginn an hielten die Heimischen gut dagegen. Nach 18 Minuten gingen die Gäste aus Waidhofen auch schon in Front. Dem Elfmeter war (zumindest aus Sicht der Heimischen) ein Luftzweikampf vorausgegangen, bei dem Gottsdorf ein Foul reklamierte. Referee Weber zeigte aber auf den Punkt.

Den fälligen Strafstoß verwandelte Kapitän Nikolaus Obermüller für den Tabellenführer sicher zum 0:1. Nachd dem Gegentreffer dann auch gleich ein Ausschluss für die Heimischen – allerdings kein Spieler, sondern Coach Werner Sponseiler. Er erhielt von Schiedsrichter Robert Weber Gelb und Gelb-Rot für Kritik in einer Aktion. Er beschwerte sich zu heftig über die Elfmeterszene. Nach einer halben Stunde erhöhten die Gäste durch Mihajlo Savanovic auf 0:2 und sorgten damit für eine kleine Vorentscheidung. Im zweiten Durchgang wehrten sich die Heimischen, brachten insgesamt auch gleich fünf frische Spieler – zu einem Torerfolg für die Heimischen reichte es aber nicht. In Summe wohl ein nicht unverdienter Sieg für die Gäste, die damit weiter Kurs Richtung Meistertitel machen.

Werner Sponseiler, Trainer, SV Gottsdorf: “Es war kein gutes aber auch kein schlechtes Spiel. Phasenweise haben wir sehr gut mitgehalten – insgesamt ist die Niederlage aber nicht unverdient.”

Torfolge: 0:1 (18., Elfmeter) Obermüller, 0:2 (30.) Savanovic

Karten: Valachovic (52., Gelbe Karte Foul), Fehringer (44., Gelbe Karte Foul), Sponseiler (20., Gelbe Karte Kritik), Sponseiler (20., Gelb/Rote Karte Kritik)Hartig (78., Gelbe Karte Unsportl.), Milutinovic (40., Gelbe Karte Foul)

Gottsdorf: Pichelmann, Mitmasser, Hörth (81. Leonhartsberger), Stadler (HZ. Valachovic), Petz, Carnota, Harrer (58. Dörr), Kefer (58. Bredlinger), Riedler (70. Liebscher), Fehringer, Pichler

Waidhofen / Ybbs SG: Hartig, Teufl, Hudl, Obermüller Nikolaus, Mensing, Zenkl, Obermüller Philip (64. Handsteiner), Savanovic, Spring (70. Babos), Milutinovic, Glavas

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Robert Weber