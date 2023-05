Gäste machen die Big Points

Haag - Gottsdorf 0:2. Der Gastgeber ist phasenweise gut im Spiel, zeigt sich unterm Strich aber etwas ungeduldig. Zweimal muss der Torhüter von Gottsdorf gegen Robin Mayrhofer klären, ansonsten kann Haag keine große Gefahr ausstrahlen. Gottsdorf startet aus einer dicht gestaffelten Abwehr immer wieder gefährliche Konter, übernimmt jedoch auch, je länger das Match dauert, mehr Spielanteile. Je länger das Match dauert, desto mehr wurde klar, wem der erste Treffer gelingt, der geht als Sieger vom Feld. Und der heißt am Ende Gottsdorf. Denn in der Schlussphase gelingen zwei Tore. Neun Minuten vor dem Ende ist Lukas Liebscher zur Stelle, bringt die Gäste in Führung. Und in den Reihen der Gäste steht ja auch noch ein gewisser Stefan Hörth. Er sorgt für den Endstand in der vorletzten Minute. Haag hat zu diesem Zeitpunkt auf ein 3/4/3 umgestellt, wollte mit mehr Offensive den Ausgleich erzwingen. Dadurch ergaben sich aber auch Umschaltsituationen für Gottsdorf. Und das war ein Fressen für Hörth.

Manuel Schönberger, Trainer UNION Haag: „Der Sieg geht für Gottsdorf klar in Ordnung. Wir hatten einen sehr schlechten Tag, waren nur phasenweise präsent. In der Offensive haben wir keine Lösungen gefunden.“

Statistik:

Haag - Gottsdorf 0:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 (81.) Liebscher, 0:2 (89.) Hörth

Karten: Mitmasser (60., Gelbe Karte Foul)

Haag: Stölnberger, Gassner Martin, Schönberger, Schöllhammer, Schartlmüller (73. Zeitlhofer), Mayrhofer, Stöckler, Gassner Thomas, Gratzl, Pereira (87. Wahringer), Göksin

Gottsdorf: Bredlinger (65. Riedler), Mitmasser, Kefer (73. Dörr), Petz, Pichler, Pichelmann, Stadler (77. Liebscher), Carnota, Hörth, Harrer Maximilian (HZ. Leonhartsberger), Fehringer

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Emre Kaya