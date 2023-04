Erfolgslauf beendet

Werbung

Haag - Pöchlarn 1:2. Ganz oben in der Rückrundentabelle platziert war der Gastgeber bisher. Drei Siege, auch viele Tore erzielt. Gegen Pöchlarn wurde diese kleine Serie jetzt unterbrochen. Erstmals gelang auch kein Tor in einem Spiel, da der Führungstreffer für Haag aus einem Eigentor resultierte. Nach einer halben Stunde befördert Paul Haunschmid eine Flanke in Bedrängnis ins eigene Gehäuse. Hagg musste auf vier Stammspieler verzichten, da Gelb-Sperren und Verletzungen einen Einsatz nicht erlaubten. Spielertrainer Manuel Schönberger, der wegen der fünften Gelben gesperrt war, musste von der Trainerbank den sehenswerten Ausgleich der Gäste mitansehen.

Traumtor zum Ausgleich

Eine Viertelstunde vor dem Ende trifft Stefan Holzer bei einem Freistoß genau in den Winkel. Die Pleite komplett machte dann wieder ein ruhender Ball. Die 90 Minute war angelaufen, als Andre Zauchinger nach einer Freistoßflanke bei einem Gestocher am schnellsten reagiert, und Pöchlarn alle drei Punkte in den Rucksack für die Heimreise packt. Die Gäste nach der Heimniederlage gegen Gottsdorf wieder mit einem Erfolgserlebnis.

Manuel Schönberger, Trainer UNION Haag: „Aufgrund der Ausfälle waren wir diesmal etwas defensiver orientiert. Eine Stunde lang hat das gepasst. Dass wir dann noch verlieren sollte eigentlich nicht passieren. Für mich wäre ein Remis die gerechtere Lösung gewesen.“

Statistik:

Haag - Pöchlarn 1:2 (1:0)

Torfolge: 1:0 (30., Eigentor) Haunschmid, 1:1 (74., Freistoß) Holzer, 1:2 (90.) Zauchinger

Karten: Gassner (41., Gelbe Karte Foul), Göksin (77., Gelbe Karte Unsportl.), Gratzl (61., Gelbe Karte Foul), Mayrhofer (82., Gelbe Karte Unsportl.)Holzer (36., Gelbe Karte Foul), Haunschmid (87., Gelbe Karte Unsportl.)

Haag: Gassner Martin, Stöckler, Göksin Dursun (75. Mayrhofer), Nürnberger, Schartlmüller, Gratzl, Göksin Ertan, Gassner Thomas, Stölnberger, Schöllhammer, Wahringer (86. Harrer)

Pöchlarn: Dörr, Brandstetter, Haunschmid Paul (44. Albrecht), Pöchacker, Fertl, Holzer, Cervinek, Talir, Zauchinger, Haunschmid Philipp, Obermüller

155 Zuschauer, Schiedsrichter: Tobias Eder