Trainereffekt für Heimteam

Werbung

Hausmening - Neuhofen 2:1. Der Gastgeber beginnt sehr aktiv, stört Neuhofen immer wieder früh im Spielaufbau. In der Folge spielt auch der Führungstreffer den Hausmeningern in die Karten. Nach einer Viertelstunde ist es Filip Cernak, der mit einem Halbvolleykracher unter die Latte für Jubel sorgt. In einem offenen Derby kämpft Neuhofen um wichtige Punkte, zeigt immer wieder seine Gefährlichkeit. Einen Biro-Kopfball kann den Torhüter der Heimmannschaft gerade noch an die Latte drehen. Es dauert mehr als eine Stunde, bis Neuhofen der Ausgleich gelingt. Torjäger David Badinsky feiert das 1:1 nach 67. Minute mit freiem Oberkörper. In in der Folge landet auch ein Fallrückzieher der Gäste an der Stange. Hausmening schlägt in der Schlussphase zu. Eine Minute vor dem Abpfiff schraubt sich Jozef Adamik bei einer Flanke von Denis Sirbu hoch und versenkt das Leder im Tor.

Hans-Christian Wieland, Trainer ASK Hausmening: „Es war eine Sieg des Willens und auch etwas schmeichelhaft für uns. Derbys sind das Salz in der Suppe, da geht es immer eng her.“

Statistik:

Hausmening - Neuhofen / Y. 2:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (15.) Cernak, 1:1 (67.) Badinsky, 2:1 (89.) Adamik

Karten: Kandutsch (92., Gelbe Karte Foul)Badinsky (66., Gelbe Karte Unsportl.), Scherzenlehner (62., Gelbe Karte Foul)

Hausmening: Kandutsch, Dorninger Johannes, Sirbu, Adamik, Cerveny, Dorninger Sebastian, Zeilinger (68. Dirnberger), Tober, Hochstrasser (86. Hehenberger), Cernak, Helm

Neuhofen / Y.: Reitbauer, Kantor, Korn (70. Sonnleitner), Kloibhofer, Scherzenlehner, Harreither (HZ. Badinsky), Györök, Gürtler (HZ. Holzer), Pretschuh, Biro (70. Götz), Palmetshofer

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Abbas Jazayeri