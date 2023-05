Drittes Remis in Folge

Hausmening - Petzenkirchen 2:2. Die Gäste starten gut in die Partie. Rene Ballwein nutzt einen Abwehrfehler des Gastgebers zur frühen Führung (6.). In der Folge lässt Marcel Doppler die große Chance auf das 2:0 aus. Er setzt das Leder an die Stange. Hausmening nimmt in der Folge zwei Geschenke der Gäste an, dreht das Spiel noch vor der Pause. Zweimal ist der Keeper der Gäste maßgeblich beteiligt. Einmal zögert er beim Rauslaufen, und einmal nimmt er einen Rückpass auf. Den dafür verhängten Freistoß verwandelt Jozef Adamik nach 24. Minuten zum 1:1. Vier Minuten vor dem Pausenpfiff trifft Tobias Hochstrasser. Die zweite Hälfte beginnt Petzenkirchen mit viel Druck. Hausmening fährt den einen oder anderen Konter, Tor gelingt nur mehr eines. Und zwar zieht Xaver Preyer acht Minuten vor dem Ende vom 16er ab, sichert so Petzenkirchen ein verdientes Remis.

Hans-Christian Wieland, Trainer ASK Hausmening: „Bei unseren Toren hat Petzenkirchen mitgeholfen, das kann man nicht abstreiten. Aber aufgrund unserer Ausfälle (Cerveny, Tober und Hofmarcher) müssen wir mit dem Punkt wohl auch zufrieden sein.“

Statistik:

Hausmening - Petzenkirchen 2:2 (2:1)

Torfolge: 0:1 (6.) Ballwein, 1:1 (24., Freistoß) Adamik, 2:1 (41.) Hochstrasser, 2:2 (82.) Preyer

Karten: Sirbu (67., Gelbe Karte Unsportl.), Dorninger (94., Gelb/Rote Karte Unsportl.), Zeilinger (56., Gelbe Karte Foul), Dorninger (8., Gelbe Karte Foul)Gutsjahr (80., Gelbe Karte Unsportl.), Doppler (73., Gelbe Karte Foul), Gal (31., Gelbe Karte Foul), Hric (94., Gelbe Karte Foul)

Hausmening: Hehenberger (72. Mandl), Sirbu, Zeilinger (58. Anic), Cernak, Bruckner, Adamik, Dorninger Johannes, Hochstrasser, Kandutsch, Dorninger Sebastian, Ledinger

Petzenkirchen: Hauss, Haubenberger, Krahofer (HZ. Gutsjahr), Biber (51. Preyer), Doppler, Ballwein, Hric, Gal, Rottenschlager, Haslauer, Vavak

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Hikmet Inal