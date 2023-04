Remis im Derby

Werbung

Hausmening - Winklarn 1:1.

Statistik:

Hausmening - Winklarn 1:1 (1:0) Der Gastgeber beginnt stark, kommt auch gleich zu zwei Möglichkeiten. Tor fällt daraus jedoch keines. Winklarn hingegen sucht seinen Erfolg im Konter, spielt diese aber zumeist nicht konsequent genug fertig. Somit herrscht lange Zeit eine Pattstellung, ehe drei Minuten vor der Pause doch der Führungstreffer für die Heimischen fällt. Filip Cernak beschert Hausmening eine knappe Pausenführung.

Hausmening mit knapper Pausenführung

nach Wiederbeginn ein ähnliches Bild. Chancen gibt es für beide Seiten, auf ein Tor warten die Zuschauer aber wieder sehr lange. Was sie etwas früher sehen ist eine Rote Karte. Haumening - Keeper Christopher Ledinger sieht diese völlig zurecht, als er mit einem Foul eine Torchance von Winklarn verhindert. Sein Nachfolger ist wenig später nicht ganz unbeteiligt am Ausgleich für Winklarn. Er kann einen Schuss nur ungünstig abwehren, welcher Daniel Krenslehner vor die Füsse fällt. Zehn Minuten vor dem Ende trifft dieser zum 1:1. In der Schlussphase kann Winklarn die Überzahl nicht mehr zum Sieg nutzen.

Milan Krenn, Trainer ASK Hausmening: „Aufgrund der Roten Karte müssen wir mit dem Remis zufrieden sein. Vor der Pause hätten wir aber schon höher als nur 1:0 führen müssen.“

Torfolge: 1:0 (42.) Cernak, 1:1 (80.) Krenslehner

Karten: Ledinger (71., Rote Karte Torchancenverh.), Hofmarcher (60., Gelbe Karte Foul), Adamik (86., Gelbe Karte Foul)Haberfellner (53., Gelbe Karte Foul)

Hausmening: Dorninger, Dorninger, Adamik, Anic (89. Pirhofer), Kandutsch, Hofmarcher, Sirbu (71. Helm), Cerveny (89. Hehenberger), Cernak (63. Zeilinger), Hochstrasser, Ledinger

Winklarn: Wenger, Schagerl, Haberfellner, Käfer, Zellhofer, Dirnberger (28. Halbmayr), Poustka (28. Kellner), Yesilirmak (75. Kriegl), Kubena, Hintersteiner, Mühlbachler

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Robert Weber