Gut, besser, Gottsdorf...

... so lässt sich der Saisonauftakt in der 1. Klasse West zusammenfassen. Denn die Elf von Trainer Werner Sponseiler hat einen Traumstart hingelegt, lacht nach den ersten beiden Runden von der Tabellenspitze.

Zuerst feierten die Gottsdorfer am Samstag einen 5:1-Derbysieg in Pöchlarn. Drei Tage später ließ der SVG daheim St. Georgen keine Chance, gewann 3:0. Die Ausbeute: sechs Punkte und ein Torverhältnis von 8:1.

Gottsdorf hat damit schon in den ersten beiden Spielen gezeigt, wie viel Qualität in der Mannschaft steckt – gespickt mit den Neuzugängen Stefan Sailer, Stefan Holzer und Tobias Brankl. Sailer traf in den ersten beiden Partien insgesamt gleich sechs (!) Mal. Und Gottsdorf hat nicht nur eine starke Mannschaft, sondern auch einen breiten Kader. Das zeigt beispielsweise, dass Sponseiler Spieler wie Stefan Hörth auch erst von der Bank bringen kann.

Viele hatten Gottsdorf vor der Saison auf der Rechnung. Und Gottsdorf hat ehestmöglich gezeigt: Wir wollen um den Titel mitspielen.