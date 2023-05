Mit Herz und Leidenschaft

Eigentlich schien bei Steinakirchen in der 1. Klasse West der Trend nach der Vorbereitung wieder nach oben zu gehen. Auf zwei knappe 1:0-Erfolge über St. Georgen und Tabellenschlusslicht Waldhausen folgte ein 3:4 gegen Neustadtl. An diesem Wochenende erfolgte aber der Supergau im Abstiegskampf. Ging es gleich zwei Mal gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Und was folgte waren zwei deutliche 0:4-Klatschen gegen Neuhofen und Winklarn.

Die junge Truppe wusste schon vor der Saison, dass der Abstiegskampf droht. Die beiden Pleiten an einem Wochenende schlagen aber auch aufs Gemüt. Noch dazu, da die direkten Konkurrenten Punkte einsammelten. Nun wartet mit Pöchlarn ein angeschlagener Gegner, der von der Qualität über Steinakirchen zu stellen ist. Daher heißt es mit noch mehr Herz und Leidenschaft dagegenhalten.