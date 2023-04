„Müssen uns bei der Nase nehmen“

Werbung

Neuhofen - Petzenkirchen 1:3. „Wir haben es selbst in der Hand. Wenn wir aber so weitermachen, dann wird es sehr schwer. Wir müssen uns jetzt an der Nase nehmen, und endlich unser Potenzial ausschöpfen“, hofft der Sportliche Leiter von Neuhofen, Franz Höllmüller auf eine Trendwende.

Doppler-Doppelpack zum Auswärtssieg

Dabei beginnt Neuhofen das Heimspiel sehr druckvoll, kann immer wieder Spielanteile erobern. Doch Petzenkirchen-Keeper Kastenhofer kann in der Anfangsphase einen Schaden seiner Mannschaft abwehren. Und in der Folge kommen die Gäste aus abseitsverdächtiger Position zum Führungstor. Rene Ballwein trifft nach einer guten Viertelstunde. Zwar gelingt Neuhofen gleich mit dem ersten Angriff nach der Pause der Ausgleich durch Manfred Gürtler, doch ein Doppelpack von Marcel Doppler stellt die Weichen auf Sieg für Petzenkirchen. „Das waren sehr billige Gegentore, die wir uns da eingefangen haben“, zeigt sich Höllmüller abschließend etwas ratlos.

Tore: Heim Manfred Gürtler (46.), Gast Rene Ballwein (18.), Gast Marcel Doppler (56.), Gast Marcel Doppler (82.)

Neuhofen / Y.: Patrick Pretschuh, Michael Sonnleitner, Leopold Scherzenlehner, Stefan Harreither, Matthias Götz, Matthias Palmetshofer, David Badinsky, Niklas Holzer, Manfred Gürtler, Matthias-Georg Bauernberger, Mate Kantor, Lukas Datzberger, Jakob Söllner, Florian Stöger, Simon Resch, Johannes Reikersdorfer, Florian Stöger (HZ. statt Matthias Götz), Simon Resch (68. statt Michael Sonnleitner), Johannes Reikersdorfer (72. statt Manfred Gürtler), Jakob Söllner (88. statt Niklas Holzer)

Petzenkirchen: Roman Kastenhofer, Florian Haslauer, Erik Hric, Andras Gal, Marcel Doppler, Jonas Biber, Christian Hauss, Marcel Krahofer, Thomas Schmid, Rene Ballwein, Markus Haubenberger, Stephan Rottenschlager, Jonathan Gutsjahr, Patrick Scheuchelbauer, Patrik Scherz, Sebastian Steiner, Jonathan Gutsjahr (56. statt Thomas Schmid), Patrik Scherz (78. statt Rene Ballwein), Patrick Scheuchelbauer (88. statt Florian Haslauer)

Karten: Matthias Palmetshofer (88. Gelb Unsportl.), Thomas Schmid (54. Gelb Unsportl.), Markus Haubenberger (90. Gelb Foul)