Sieg im Sechs-Punkte-Spiel

Neuhofen - Steinakirchen 4:0. Neuhofen attackiert von beginn weg sehr hoch, setzt den Gegner mit Pressing unter Druck. Innerhalb von acht Minuten zieht der Gastgeber in der ersten Hälfte auf 2:0 davon. Manfred Gürtler trifft in der 25. Minute zur Führung und ist auch in der 33. Minute erfolgreich. Stenakirchen versucht sein Glück mit hohen Bällen, zeigt bei Standards Gefahrenmomente. Mehr war in der ersten Hälfte aber nicht drinnen. Auch nach der Pause ein ähnliches Bild. Neuhofen trifft zweimal. Diesmal ist Simon Resch an der Reihe. Unterm Strich ein verdienter Heimerfolg für Neuhofen.

Roman Galtberger, Trainer UNION Neuhofen: „Gut, dass diesmal die Null steht. Wir haben zuletzt einfach zu viele Tore erhalten. Es war auch in dieser Höhe ein völlig verdienter Sieg für uns.“

Statistik:

Neuhofen / Y. - Steinakirchen 4:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (25.) Gürtler, 2:0 (33.) Gürtler, 3:0 (71.) Resch, 4:0 (79.) Resch

Karten: Palmetshofer (39., Gelbe Karte Foul), Resch (88., Rote Karte Beleid.), Biro (74., Gelbe Karte Foul)Prüller (44., Gelbe Karte Foul), Wurm (49., Gelbe Karte Unsportl.), Essletzbichler (6., Gelbe Karte Foul), Zehetgruber (89., Gelbe Karte Unsportl.), Wutzl (82., Gelbe Karte Foul)

Neuhofen / Y.: Korn, Kloibhofer, Reitbauer, Bauernberger (85. Sonnleitner), Gürtler (60. Harreither), Kantor, Györök, Holzer (60. Biro), Pretschuh, Palmetshofer (60. Resch), Badinsky (71. Scherzenlehner)

Steinakirchen: Prüller, Teufel (HZ. Berger), Essletzbichler (31. Wurm), Zehetner, Glösmann, Gruber, Macinek (76. Käfer), Wutzl, Mittergeber (65. Sauprügl), Zehetgruber, Dammerer

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Halim Redzep