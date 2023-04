Verdienter Heimsieg

Neustadtl - Allhartsberg 3:1. „Eigentlich haben wir ganz gut begonnen und sind auch in Führung gegangen. Aber nach 15 Minuten haben wir mit dem Fußball spielen aufgehört. Unterm Strich ein verdienter Sieg für Neustadtl, die waren an diesem Tag präsenter und besser“, analysiert Allhartsberg-Coach Frane Zefi kurz und kompakt die zweite Niederlage im Frühjahr.

Srdan Eskic entwischt der Neustadtler Hintermannschaft und lässt dem Torhüter keine Chance. Neustadtl hat zwar mehr Spielanteile, muss jedoch nach elf Minuten mit dem Rückstand leben. Dieser wird nach einer knappen halben Stunde aber wieder ausgeglichen.

Aus 40 Metern genau in den Winkel

Ein Traumtor genau ins Kreuzeck durch Kapitän Christoph Geyrhofer bringt das 1:1 (27.). Jetzt hat der Gastgeber das Match besser in der Hand, legt in der Folge innerhalb von wenigen Minuten nach. Attila Varga nutzt das Zögern beim Abschlag vom Allhartskeeper aus, stellt auf 2:1 (37.). Drei Minuten später ist der beste Neustadtler in diesem Spiel, nämlich Jakob Illek zur Stelle. Auch bei diesem Gegentor trägt Allhartsberg das Seine dazu bei, steht einfach schlecht in der Defensive. Damit war sowohl der Pausenstand, als auch schon der Endstand gegeben. Nach der Pause dreht Neustadtl den Spieß um, spielt selbst auf Konter. Allharrtsberg ist bemüht, es reicht aber nicht. Tore fallen keine mehr, Neustadtl mit dem dritten Sieg in der Hinrunde, verschafft sich etwas Luft nach unten.

Lukas Krahofer, Co-Trainer FCU Neustadtl: „Ein verdienter Erfolg für uns, da wir mehr Möglichkeiten hatten. Nach dem 0:1 haben wir die schnellen Stürmer der Gäste kaltgestellt und selbst unsere Möglichkeiten souverän genutzt.

Statistik:

Neustadtl - Allhartsberg 3:1 (3:1)

Torfolge: 0:1 (11.) Eskic, 1:1 (27.) Geyrhofer, 2:1 (37.) Varga, 3:1 (40.) Illek

Karten: Tenschert (68., Gelbe Karte Unsportl.)Scherz (92., Gelbe Karte Foul), Pfaffenlehner (90., Gelbe Karte Unsportl.), Eskic (90., Gelbe Karte Unsportl.), Maksimović (61., Gelbe Karte Foul)

Neustadtl: Fischböck, Pervorfi (80. Günther), Reisinger, Calin, Tenschert (87. Krahofer), Geyrhofer, Hönigl, Aichinger, Illek (80. Haziraj), Winninger, Varga

Allhartsberg: Scherz, Pronegg Marcel (65. Spreitzer), Pfaffenlehner, Maksimović, Zanitti-Brunello, Tiefenböck, Mistelbauer, Eskic, Stangl (65. Mulalic), Pronegg Manuel, Zemla

160 Zuschauer, Schiedsrichter: Hermann Flatzelsteiner