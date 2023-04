Werbung

Neustadtl - Gottsdorf 0:1. Der Gastgeber, nach dem klaren Auftaktsieg mit Rückenwind versucht von Beginn an Druck zu erzeugen. Gottsdorf kann sich über weite Strecken des Spiels nur sehr schwer befreien. Attila Benjamin Varga trifft zweimal nur die Torumrandung, weitere Hochkaräter werden von Neustadtl vergeben. Und so kommt es, wie so oft im Fußball. Es fällt das Gegentor. Dabei verschätzt sich Neustadtl-Schlussmann Sebastian Hönigl bei einer Flanke, und schon war es passiert. Manuel Pichler ist zur Stelle, erzeilt den Treffer des Spiels. Nach dieser Führung stellt Gottsdorf auf ein 5/4/1 um, nimmt in weitere Folge der Partie auch Torjäger Stefan Hörth vom Feld. Die Gäste ziehen das Defensivkonzept durch, nehmen damit drei Zähler vom Berg mit. Für Neustadtl ein Dämpfer, nachdem man in Petzenkirchen so gut in die Rückrunde gestartet ist.

Lukas Krahofer, Co-Trainer FCU Neustadtl: „Ganz klar ein Selbstfaller von uns. Wir müssen aus den Möglichkeiten einfach Tore machen. Mit einer Führung von uns hätte Gottsdorf die Defensive öffnen müssen.“

Tore: Gast Manuel Pichler (23.)

Neustadtl: Sebastian Hönigl, Florian Reisinger, Cosmin Calin, Mario Günther, Lukas Fischböck, Patrik Pervorfi, Florian Winninger, Marcel Tenschert, Christoph Geyrhofer, Agon Haziraj, Attila Benjamin Varga, Georg Schaffner, Jürgen Aichinger, Johannes Krahofer, Jakob Illek, Dominic Refenner

Gottsdorf: Simon Pichelmann, Patrik Carnota, Fabian Stadler, Lukas Mitmasser, Timon Kefer, Stefan Hörth, Fabian Riedler, Simon Valachovic, Raphael Petz, Klaus Fehringer, Manuel Pichler, Maximilian Hager, Kevin Kotzian, Lukas Liebscher, Andreas Dörr, Manuel Rudolf König, Julian Leonhartsberger, Andreas Dörr (60. statt Stefan Hörth), Kevin Kotzian (60. statt Fabian Stadler), Lukas Liebscher (76. statt Fabian Riedler), Julian Leonhartsberger (87. statt Simon Valachovic)

Karten: Christoph Geyrhofer (32. Gelb Foul), Agon Haziraj (60. Gelb Foul), Marcel Tenschert (85. Gelb Foul), Lukas Mitmasser (67. Gelb Unsportl.), Lukas Liebscher (90. Gelb Foul)