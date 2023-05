Steinakirchen trennt sich von Trainerteam

Die Trainer Martin Flatzelsteiner und Alexander Schasching wurden beim ÖTSU Steinakirchen entlassen. Der Grund dafür sind die schlechten Leistungen der Mannschaft in den letzten fünf Meisterschaftsrunden. In dieser Zeit konnten sie nur einen Sieg einfahren und mussten sich gegen direkte Konkurrenten wie Winklarn, Neuhofen und Neustadtl geschlagen geben. Hinzu kommt noch der Faktor, dass sich die Mannschaft aufgrund der ungewissen Abstiegssituation in der 1. Klasse noch immer auf einem möglichen Abstiegsplatz befindet.

„Die Entscheidung, die beiden Trainer zu entlassen, ist sicherlich keine leichte gewesen, aber die sportliche Leitung des ÖTSU Steinakirchen hat hier klare Konsequenzen gezogen, um die Mannschaft auf Kurs zu bringen und den Klassenerhalt zu sichern. Die Situation ist ernst, und es bedarf einer schnellen Reaktion“, meinte ÖTSU Steinakirchen Obmann Franz Lechner.

„Natürlich ist es sehr schade, dass die Aufgabe in Steinakirchen frühzeitig beendet wurde“, meinte Co-Trainer Alexander Schasching und verwies bezüglich weiterer Trennungsgründe auf den Cheftrainer.

„Die Schwierigkeit der Aufgabe war uns von vorneherein klar. Dennoch war die Ausgangssituation eine andere als nun eintraf. Die Kampfmannscht soll den größten Stellenwert eines Fussballvereins haben und das wollten wir mit unserem Zugang erreichen. Das Gefühl hat sich in letzter Zeit verstärkt, dass ich meine Vorstellungen nicht mehr so hinbekommen kann, wie ich es sein sollte und wie ich es mir vorstelle, damit wir die erhofften Ziele realisieren können. Deshalb ist es besser rechtzeitig zu reagieren und zurückzutreten, ansonsten verschärft sich die Situation immer mehr. Es war eine wirklich intensive Zeit, die dann schlußendlich leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Schade, muß man dann so akzeptieren und tut mir auch für den Verein leid. In Steinakirchen gibt es wirklich sehr viele sympathische und herzliche Menschen, denen ich für die erlebte Zeit sehr danke und denen ich alles Gute und viel Erfolg in der Zukunft wünsche“, ausführlich schildert Martin Flatzelsteiner seinen Standpunkt.

Bis zum Saisonende wird, wie bereits nach der Trennung von Christian Koppatz, erneut Günther Mayerhofer den Job des Interimstrainers übernehmen. Für ihn gilt es, die Mannschaft in der Woche vor dem wichtigen Derby gegen den SV Petzenkirchen Bergland einzuschwören.