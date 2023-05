Haag wieder in der Spur

Petzenkirchen - Haag 1:4. islang konnte der SV Petzenkirchen erst einen Sieg in der Rückrunde (in Neuhofen) feiern. Nach der Bezirksderby-Pleite in Gottsdorf ging es nun wieder zuhause ran. Die Mannschaft von Johannes Riesenhuber empfing Haag, die zuletzt zuhause ersatzgeschwächt gegen Pöchlarn verloren. Somit waren beide Teams auf Wiedergutmachung aus. Bei Haag merkte man vor allem, dass die Offensive wieder richtig stark war. Der zuletzt gesperrte Spielertrainer Manuel Schönberger und der angeschlagene Robin Mayrhofer waren wieder mit dabei und sorgten für ordentlich Schwung bei den Gästen. Schon in der 13. Minute schlugen die Gäste zu – Robin Mayrhofer stellt auf 0:1.

Petzenkirchen braucht kurz, schüttelt sich etwas und erzielt dann aber prompt den Ausgleich. In der 21. Minute ist es Rene Ballwein, der nach Vorarbeit von Jaroslav Vavak das 1:1 erzielt. Bitter für Petzenkichen: Nur zwei Minuten nach der Pause gehen die Gäste durch den zweiten Treffer von Robin Mayrhofer (aus abseitsverdächtiger Position) wieder in Front. Eine ähnliche Situation noch kurz vor der Pause, als die Heimischen in Führung gehen hätten können, wurde wegen Abseits abgepfiffen. Und dieses Mal gelingt den Petzenkirchnern nicht mehr der Ausgleich, sondern nur zehn Minuten später stellt Ertan Göskin auf 1:3. Eine kleine Vorentscheidung, denn Petzenkirchen kam danach gar nicht mehr in die Partie. Die endgültige Entscheidung folgte dann in der 85. Minute als Ertan Göksin mit seinem zweiten Treffer auf 1:4 stellte.

Robert Doppler, Sportlicher Leiter, SV Petzenkirchen: “Die Abseitsentscheidungen beim Stand von 1:1 oder dann 1:2 ärgern mich extrem - das muss man auch mal so sagen dürfen. Ansonsten war es erste Halbzeit in Ordnung und zweite Halbzeit nicht gut. In Summe geht die Niederlage in Ordnung.”

Manuel Schönberger, Trainer UNION Haag:„Ein wirklich gutes Spiel von uns. Es waren wieder einige wichtige Spieler, die im letzten Match wegen der fünften Gelben gesperrt waren, mit an Bord. Vor der Pause war es noch eher ausgeglichen, der zweite Durchgang gehört aber ganz klar uns.“

Torfolge: 0:1 (13.) Mayrhofer, 1:1 (21.) Ballwein, 1:2 (47.) Mayrhofer, 1:3 (57.) Göksin, 1:4 (85.) Göksin

Karten: Doppler (81., Gelbe Karte Foul)Göksin (18., Gelbe Karte Unsportl.)

Petzenkirchen: Gutsjahr, Rottenschlager, Gal, Preyer, Doppler, Vavak, Hauss, Biber, Ballwein, Schmid (56. Haslauer), Haubenberger

Haag: Gratzl, Gassner Thomas, Göksin Dursun (83. Wahringer), Stöckler, Schönberger (90+1. Schartlmüller), Pereira, Gassner Martin, Mayrhofer, Schöllhammer, Göksin Ertan, Stölnberger

130 Zuschauer, Schiedsrichter: Soner Yalcin