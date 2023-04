Unterhaltsames Remis im Derby

Werbung

Petzenkirchen - Pöchlarn 3:3. Ein Derby stand am Samstagnachmittag in Petzenkirchen auf dem Programm. Die Heimischen empfingen den SV Pöchlarn. Beide Teams kamen mit Selbstvertrauen (Petzenkirchen siegte in Neuhofen, Pöchlarn trotze Leader Waidhofen ein Remis ab) zu diesem Derby und wollten mit einem Sieg natürlich nachlegen. Das Spiel wurde dann zwar auch spannend und unterhaltsam, aber fußballerisch auf keinem besonders hohem Niveau. Den ersten Treffer des Derbys erzielten die Hausherren. Markus Haubenberger flankt auf Rene Ballwein und der köpft zum 1:0 ein. Pöchlarn hat aber mehr vom Spiel und kommt in der 32. Minute zum Ausgleich. Andre Zauchinger verlängert einen langen Ball auf Tobias Brankl, der ist frei durch, und trifft zum 1:1. Damit geht es auch in die Pause. Nach der Pause verändert sich am Spielgeschehen wenig, Pöchlarn hat mehr Ballbesitz, Petzenkirchen schaltet nach Ballverlusten der Gäste aber immer wieder gefährlich schnell um. In der 58. Minute gehen dann die Gäste in Front. Einen weiten Abschlag nimmt Pöchlarns Andre Zauchinger perfekt an und mit umkurvt den Heim-Keeper Kastenhofer und stellt auf 2:1 für Pöchlarn. Doch Petzenkirchen kommt zurück - und wie! In der 63. Minute ist nach einer Standardsituation Marcel Doppler frei und trifft sehenswert per Fallrückziehen zum 2:2-Ausgleich in der 63. Minute. Und zehn Minuten später schnürt Doppler seinen Doppelpack und stellt auf 3:2 für die Heimischen. Nach Zuspiel von Markus Haubenberger ist er zur Stelle. Doch Pöchlarn wehrt sich, stellt um und wird offensiver. Ein Distanzschuss von Stefan Holzer passt genau ins Eck zum 3:3-Ausgleich. In Summe ein unterhaltsames Spiel, das mit einem Unentschieden wohl auch den passenden Ausgang findet.

Torfolge: 1:0 (28.) Ballwein, 1:1 (32.) Brankl, 1:2 (58.) Zauchinger, 2:2 (63.) Doppler, 3:2 (73.) Doppler, 3:3 (88.) Holzer

Karten: Zauchinger (75., Gelbe Karte Foul), Cervinek (77., Gelbe Karte Foul)

Petzenkirchen: Doppler, Biber, Hric, Gal, Gutsjahr, Haslauer, Kastenhofer, Ballwein, Haubenberger (84. Schmid), Hauss, Krahofer

Pöchlarn: Brandstetter, Zauchinger, Obermüller, Talir, Cervinek, Schindler, Fertl, Brankl, Pöchacker, Holzer, Haunschmid (84. Haunschmid)

185 Zuschauer, Schiedsrichter: Franz Steigberger