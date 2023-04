Gottsdorf siegt spät in Pöchlarn

Werbung

Pöchlarn - Gottsdorf 1:2. Zum nächsten Duell mit einem Bezirksvertreter kam es für Pöchlarn. Nach dem 3:3-Remis in Petzenkirchen empfingen die Nibelungenstädter zuhause den SV Gottsdorf, der nach der bitteren Pleite gegen Neuhofen in der Vorwoche, etwas wiedergutmachen wollte. Dieses Spiel war am Samstagnachmittag eines der weniger, dass trotz des vielen Regens, über die Bühne gehen konnte. Der Rasen erwies sich dann auch als kein Spielverderber und war gut zu bespielen. Doch gut war die Partie nicht wirklich. Vor allem in der ersten Halbzeit gab es kaum nennenswerte Chancen. Lediglich ein oder zwei Distanzschüsse, aber zusammenhängende Aktionen waren die absolute Ausnahme. Im zweiten Durchgang änderte sich daran auch kaum etwas.

Nach einem Abstimmungsfehler in der Defensive der Heimischen kam Fabian Stadler zum Ball und musste dann nur noch ins leere Tor einschieben. Pöchlarn kam in der 73. Minute aber zum Ausgleich: Einen direkten Freistoß versenkte Pöchlarns Marco Talir via Innenstange zum 1:1. Danach versuchte Pöchlarn mehr, drückte auf die Führung, doch den Treffer erzielten die Gäste. Der eingewechselte Stefan Hörth tankte sich durch und schob zum 2:1 für Gottsdorf sicher ein in der 86. Minute. Danach warf Pöchlarn alles nach vorne, kam aber nicht mehr zum Ausgleich. In Summe ein Spiel ohne viele Höhepunkte, dass die Gäste etwas glücklich für sich entscheiden.

Statistik: Pöchlarn: Pöchacker; Cervinek, Obermüller, Schindler; Haunschmid P., Brandstetter, Talir, Haunschmid Ph., Brankl; Zauchinger, Holzer. Gottsdorf: Pichelmann; Pichler, Dörr, Fehringer, Carnota, Bredlinger (8. Liebscher); Petz (65. Hörth), Riedler, Kefer; Stadler, Valachovic.

Torfolge: 0:1 (57.) Stadler, 1:1 (73., Freistoß) Talir, 1:2 (86.) Hörth

Karten: Brankl (54., Gelbe Karte Foul)

Pöchlarn: Obermüller, Haunschmid (58. Dörr), Zauchinger, Brankl, Pöchacker, Schindler (78. Albrecht), Holzer, Talir, Cervinek, Haunschmid (58. Dörr), Brandstetter

Gottsdorf: Petz (65. Hörth), Carnota, Valachovic, Stadler, Pichler, Pichelmann, Fehringer, Bredlinger (8. Liebscher), Kefer, Dörr, Riedler

139 Zuschauer, Schiedsrichter: Franz Ziernwald