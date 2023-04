Keine Tore, dafür zwei Ausschlüsse

Pöchlarn - Hausmening 0:0. Nach dem Auswärtssieg in Haag wollte Pöchlarn zuhause nachlegen. Gegen Hausmening fand die Mannschaft von Martin Ledermüller aber kaum Chancen vor. Über 90 Minuten war es eine ausgeglichene Partie, bei der beide Teams, die ein oder andere gute Gelegenheit hatten. Die Gäste hatten nach zwei hohen Ballgewinnen gute Chancen, die Pöchlarns Schlussmann David Pöchacker vereitelte. Die Heimischen versuchten sich durch die Defensive von Hausmening zu kombinieren – hatten aber nur wenige echte Torabschlüsse.

Kurz vor der Pause wurde es dann aber doch noch hitzig. Nach einem “Gerangel” an der Outlinie zeigt Referee Streitner Pöchlarns Tobias Brankl die gelbe Karte – Hausmenings Tobias Hochstrasser muss mit glatt Rot frühzeitig vom Feld. Nach der Pause hatte Pöchlarn dann in Überzahl zwar mehr von der Partie, konnte die Feldüberlegenheit aber nicht in Tore ummünzen. Im Gegenteil: Die Gäste hatten durch Michael Cerveny eine Top-Chance auf das 0:1. Nach einem Foulspiel musste Pöchlarn Tobias Brankl dann mit Gelb-Rot ebenfalls frühzeitig vom Feld. Mit zehn gegen zehn ging es in die Schlussphase in der Pöchlarn den Matchball hatte. Einen Schuss von Stefan Holzer pariert Hausmenings Keeper Ledinger toll, kurze Zeit später scheitert Dominik Fertl nach einer Hereingabe aus kurzer Distanz. Somit endet die Partie mit einem torlosen Remis.

Hans-Christian Wieland, Trainer ASK Hausmening:„Eigentlich hätte Brankl schon vor der Pause ebenfalls Rot, anstatt gelb sehen müssen. 20 Minuten hat unsere Unterzahl in einem ausgeglichenen Match gedauert, was wir gut überstanden haben. Wir nehmen den Punkt gerne mit. Auswärts ein Remis gegen eine Top-3-Mannschaft, das passt schon für uns.“

Karten: Holzer (75., Gelbe Karte Foul), Zauchinger (84., Gelbe Karte Unsportl.), Brankl (47., Gelbe Karte Unsportl.), Brankl (68., Gelb/Rote Karte Foul)Adamik (27., Gelbe Karte Foul), Hochstrasser (47., Rote Karte Tätl.), Zeilinger (91., Gelbe Karte Unsportl.), Anic (80., Gelbe Karte Unsportl.)

Pöchlarn: Pöchacker, Fertl, Cervinek, Obermüller, Zauchinger, Brandstetter, Dörr, Holzer (86. Albrecht), Haunschmid Philipp (77. Haunschmid), Brankl, Talir

Hausmening: Ledinger, Hochstrasser, Hehenberger (75. Zeilinger), Cernak (HZ. Anic), Tober, Hofmarcher, Kandutsch, Adamik, Cerveny, Dorninger Johannes, Dorninger Sebastian

110 Zuschauer, Schiedsrichter: Bernhard Streitner