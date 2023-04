Pöchlarn und Waidhofen mit Remis im Spitzenspiel

Werbung

Pöchlarn - Waidhofen 1:1. Der SV Pöchlarn startete in die Frühjahrsaison mit zwei Heimspielen. Nach dem 2:0-Sieg zum Start gegen Neuhofen wartete mit dem Tabellenführer Waidhofen aber ein schwerer Gegner. Beim Sonntags-Martinee (Anpfiff elf Uhr) musste Waidhofen dabei aber mit Barnabas Babos und Mihajlo Savanovic (beide gesperrt) auf zwei Stammkräfte verzichten. Von Beginn an entwickelte sich dann ein extrem schnelles und zweikampfintensives Spiel. Die Gäste versuchten ihrerseits natürlich ihre Stärken auszuspielen und das Spiel zu kontrollieren, aber auch Pöchlarn versteckte sich nicht. Die Heimischen waren dazu extrem giftig in den Mann-gegen-Mann-Duellen.

Im ersten Durchgang waren Chancen aber noch Mangelware. Bei Pöchlarn vergab Dominik Fertl nach Zuspiel von Marco Talir die beste Chance. Bei Waidhofen traf kurz vor der Halbzeitpause Zoran Milutinovic nach Ablage von Rene Spring nur den Außenpfosten. Im zweiten Durchgang wurden die Chancen dann etwas mehr, wenngleich das Spiel sich weiterhin zu großen Teilen nur zwischen den Strafräumen abspielte. Die Führung der Pöchlarn erzielte dann Marco Talir. Der Spielertrainer brachte die Heimischen, nach Zuspiel von Dominik Fertl, in Front. Die Gäste drückten danach aber auf den Ausgleich, waren bei Standardsituationen immer gefährlich. Den Ausgleich für Waidhofen erzielte nach einer weiten Flanke dann Zoran Milutinovic per Kopf. Insgesamt ein extrem schnelles und ausgeglichenes Spiel von beiden Seiten.

Tore: Heim Marco Talir (65.), Gast Zoran Milutinovic (76.)

Pöchlarn: David Pöchacker, Paul Haunschmid, Patrick Brandstetter, Andre Zauchinger, Clemens Obermüller, Dominik Fertl, Markus Kerschner, Jakub Cervinek, Tobias Brankl, Stefan Holzer, Marco Talir, Wolfgang Parth, Jan Dörr, Philipp Haunschmid, Markus Schindler, Max Bauer, Markus Schindler (18. statt Andre Zauchinger), Jan Dörr (23. statt Paul Haunschmid), Max Bauer (56. statt Markus Kerschner)

Waidhofen / Ybbs SG: Manuel Hartig, Berthold Teufl, Tobias Hudl, Nikolaus Obermüller, Rene Spring, Zoran Milutinovic, Bojan Glavas, Thomas Hörndler, Thomas Mensing, Clemens Zenkl, Philip Obermüller, Gabriel Handsteiner, Raimund Strambach, Christian Hermann Lueger, Lukas Stiftner, Samuel Lagler, Lukas Stiftner (67. statt Thomas Mensing), Gabriel Handsteiner (87. statt Thomas Hörndler)

Karten: Jakub Cervinek (68. Gelb Foul), Stefan Holzer (90. Gelb Kritik), Berthold Teufl (38. Gelb Unsportl.), Bojan Glavas (48. Gelb Foul), Thomas Mensing (58. Gelb Foul), Zoran Milutinovic (63. Gelb Kritik), Tobias Hudl (72. Gelb Foul)