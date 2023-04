Spielt wieder Alles für Waidhofen ?

Werbung

Drei Runden absolviert und der Tabellenführer kann sich bisher nicht über einen schlechten Verlauf beschweren. Zuletzt wurde Ybbsitz im Derby besiegt, Haag musste mit dem Remis daheim gegen Neustadtl Federn lassen. Nun folgt der nächste Anlauf der Verfolger den Abstand zum Spitzenreiter in überschaubarem Ausmaß zu halten. Dieses Vorhaben will Haag in der Fremde bei Neuhofen versuchen. Aber Vorsicht, denn Neuhofen erkämpfte sich in Gottsdorf den ersten Dreier. „Es war ein Sieg der Moral, so darf es weitergehen“, freute sich der Sportliche Leiter Franz Höllmüller. Ybbsitz wiederum brauchte die Zeit um sich zu regenerieren. Innerhalb von wenigen Tagen das Derby in Waidhofen und der Cup-Fight mit Haitzendorf. Zwei Niederlagen drücken zwar etwas auf die Psyche, aber jetzt geht es wieder neu los. In St. Georgen wartet ein Auswärtsspiel, bei dem man sich wieder Selbstvertrauen holen könnte. St. Georgen benötigt jedoch jetzt auch einmal den ersten Sieg, um nicht in der Tabelle weiter abzurutschen. Mit etwas Abstand in der Tabelle folgt auf das Spitzentrio Pöchlarn und Petzenkirchen. Beide lieferten sich zuletzt ein internes Torspektakel, trennten sich brüderlich mit 3:3. Pöchlarn trifft nun zu Hause auf Gottsdorf und Petzenkirchen bekommt es auf eigener Anlage mit Waidhofen zu tun. Der Tabellenführer spielt sehr effizient, wird auch in Petzenkirchen versuchen sein Spielsystem mit Erfolg durchzusetzen.

Trainer trifft auf Ex-Klub

Milan Krenn hat Heimvorteil gegen seinen Ex-Verein Neustadtl. Beide Mannschaften erleben bisher im Frühjahr ein Auf und Ab, haben ihre Leistungsgrenze noch nicht erreicht. Für 90 Minuten wird Milan Krenn die Freundschaft zu Neustadtl ausblenden, nach dem Spiel ist ja genug Zeit, um sich auszutauschen. Steinakirchen gastiert in Winklarn, ist im Abstiegskampf ein direkter Konkurrent von Neustadtl. Die Gäste haben sich anscheinend auf knappe Siege spezialisiert. Ob da auch Winklarn mitspiele wird, bleibt abzuwarten.

Das Programm: Freitag, 19.30 Uhr: Waldhausen – Allhartsberg. Samstag, 15 Uhr: Pöchlarn – Gottsdorf. 16.30 Uhr: Hausmening – Neustadtl, St. Georgen – Ybbsitz, Winklarn – Steinakirchen. Sonntag, 16.30 Uhr: Neuihofen – Haag, Petzenkirchen – Waidhofen.