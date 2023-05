Ungleiches Duell

In der 20. Runde der 1. Klasse West stehen zwei Spiele am Freitag, vier am Samstag und ein Match am Sonntag auf dem Programm. Am Freitag, jeweils ab 19.30 treffen Allhartsberg und Neuhofen, aber auch Waidhofen und Waldhausen aufeinander. Der Tabellenführer hat bereits einen zweistelligen Punktepolster auf die Konkurrenz aufgebaut, will in diesem Match natürlich nachlegen. „Derzeit sind wir sehr zufrieden wie konzentriert und routiniert wir unsere Spiele gewinnen. Wir wollen uns keine Umfaller leisten, damit wir Runde für Runde unserem Ziel näherkommen“, freut sich Waidhofen`s Spielertrainer Berthold Teufl. Waldhausen hat bereits acht Zähler Rückstand auf den Vorletzten Steinakirchen. Obwohl sehr schwierig, wäre ein Punktgewinn gegen den Ligafavoriten wichtig. Die Gegner im Abstiegskampf haben aber auch keine leichten Aufgaben. Steinakirchen muss am Samstag nach Pöchlarn und Neuhofen, dass in der letzten Runde einen klaren 4:0-Erfolg gegen Steinakirchen feierte, reist nach Allhartsberg. Neuhofen muss dabei auf Simon Resch verzichten, der mit einer Roten Karte gesperrt ist.

Duell der Sieger

Ybbsitz empfängt Neustadtl. Beide Teams sind zuletzt wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Neustadtl hat bereits drei Siege en suite gelandet. Hausmening ist unter Trainer Hans Christian Wieland noch ungeschlagen. Kann die Geschichte der Wieland- Tabelle auch an diesem Wochenende erfolgreich weitergeschrieben werden?

Das Programm: Freitag, 19.30 Uhr: Allhartsberg - Neuhofen, Waidhofen - Waldhausen. Samstag, 16.30 Uhr: Haag - Gottsdorf, St. Georgen - Winklarn, Steinakirchen - Pöchlarn, Ybbsitz - Neustadtl. Sonntag, 16.30 Uhr: Hausmening - Petzenkirchen.