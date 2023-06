Abstiegskampf im Fokus

Die vorletzte Runde in der 1. Klasse West erstreckt sich über fünf Spieltage. Bereits heute abend spielen Neuhofen und Neustadtl gegeneinander. Ab 19.30 Uhr hat Neuhofen auf eigener Anlage die Gelegenheit die Heimspielsaison erfolgreich ausklingen zu lassen. Da wahrscheinlich nur zwei Teams absteigen sind die heutigen Gegner also bereits gerettet. Neuhofen geht mit dem 5:0-Rückenwind aus dem Auswärtssieg in Winklarn in dieses vorletzte Match. Am Feiertag stehen drei Spiele auf dem Programm. Zur Mittagszeit treffen in der Nibelungenstadt Pöchlarn und Winklarn aufeinander. Für Winklarn ist der Klassenerhalt noch nicht gesichert. Steinakirchen könnte mit zwei Siegen noch an Winklarn vorbeiziehen. Gelegenheit dazu gibt es ab 17:30. Heimvorteil ist zwar gegeben, doch mit Meister Waidhofen gilt es für Steinakirchen ein großes Kaliber zu bespielen. Die dritte Begegnung lautet Petzenkirchen gegen Waldhausen. Für beide ein Match, in dem es um nichts mehr geht. Waldhausen fix unten, Petzenkirchen mitten drin in der Tabelle.

Spitzenspiel in Haag

Zweiter gegen Vierter. Oder besser gesagt Ybbsitz gegen Haag. In der Varta-Arena sind die Gastgeber leicht zu favorisieren, da es spielerisch einfach sehr gut läuft. Dagegen ist bei Ybbsitz etwas die Luft draußen. „Wir spüren die lange Saison schon sehr, wollen aber trotzdem noch gute Leistungen zeigen“, hofft Ybbsitz-Trainer Michael Steinauer. Jeweils ein Spiel findet am Samstag und am Sonntag statt. Hausmening gegen Allhartsberg wird am Samstag um 17.30 Uhr angepfiffen. „Der Sieg in Steinakirchen war enorm wichtig, denn damit haben wir endgültig Klarheit geschaffen. Jetzt gilt es die beiden letzten Partien ordentlich zu absolvieren“, so Hausmening-Trainer Hans-Christian Wieland. Beendet wird die vorletzte Runde am Sonntag ab 17.30 Uhr. Gottsdorf vs. St. Georgen lautet die Paarung.

Das Programm: Mittwoch, 19.30 Uhr: Neuhofen - Neustadtl. Donnerstag, 11 Uhr: Pöchlarn - Winklarn. 17.30 Uhr: Steinakirchen - Waidhofen/Ybbs, Petzenkirchen - Allhartsberg. Freitag, 18.30 Uhr: Haag - Ybbsitz. Samstag, 17. 30 Uhr: Hausmening - Allhartsberg. Sonntag, 17.30 Uhr: Gottsdorf - St. Georgen/Y.