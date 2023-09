Bleibt Winklarn an Gottsdorf dran?

Gestartet wird die achte Runde am Freitag ab 18 Uhr. Aufsteiger Ardagger/Viehdorf II empfängt die Gäste aus Haag. Der Gastgeber konnte in der letzten Runde stark aufzeigen. Gelang es ja den Gottsdorfern den ersten Punkt abzutrotzen, war man bis zur 94. Minute sogar Sieger. „Insgesamt bitter, wenn man in der 95. Minute den Ausgleich zum 3:3 hinnehmen muss. Obwohl Gottsdorf natürlich der bisher stärkste Gegner war, ist man am Ende dann doch enttäuscht, wenn man einem Sieg so nahe ist“, trauert Ardagger-Trainer Dominik Müllner dem Sieg hinterher. Das Gegenteil war bei Haag der Fall. Das 0:2 gegen Neuhofen zeigte wieder alte Baustellen auf, die man eigentlich mit dem 9:1 gegen Neustadtl schon behoben glaubte. Zudem fehlt mit Ertan Göksin, der wegen einer Tätlichkeit Rot sah, ein sehr wichtiger Spieler bei Haag.

Vier Partien am Samstag

Das Derby in Hausmening beginnt so wie alle anderen Partien um 16 Uhr. Hausmening kann eine starke Heimbilanz aufweisen, Aschbach will die Heimniederlage gegen Allhartsberg ausbessern. Winklarn tritt die Reise nach Neumarkt an, könnte dort den sechsten Sieg einfahren. Doch Neumarkt hat sich bereits in der Liga etabliert, ist ein harter Brocken für den Tabellenzweiten. Bei Pöchlarn gegen Neustadtl geht es um die unteren Regionen der Tabelle, wobei sich Neustadtl mit dem Sieg gegen St. Georgen wieder etwas Luft verschaffen konnte. St. Georgen bittet Neuhofen zum Derby, das ja in der Vorrunde die ersten Punkte mit dem Sieg gegen Haag einfahren konnte. „Ich hoffe das werden bald noch mehr“, gibt der Sportliche Leiter Franz Höllmüller die Devise aus.

Mittagsmatinee in Petzenkirchen

Petzenkirchen trifft ab 11 Uhr auf die Gäste aus Biberbach. Petzenkirchen geht die Sache mit einem Erfolgserlebnis an. Das 3:1 auswärts in Ybbsitz steht der Heimniederlage von Biberbach gegen Hausmening gegenüber. „Es war eigentlich eine typische X-Partie, schade um diesen Punkt“, ärgerte sich Trainer Thomas Mayrhofer nach dem Spiel. Er hofft zudem dass es mit der Offensive gegen Petzenkirchen besser klappt. Das Letzte Spiel der Runde wird am Sonntag um 16 Uhr gestartet. Gottsdorf trifft auf derzeit unter Wert spielende Ybbsitzer. „Wir können in Gottsdorf nur gewinnen“, so der neue Trainer Stephan Wieser.

Das Programm: Freitag, 18 Uhr: Ardagger/Viehdorf II - Haag. Samstag, 16 Uhr: Hausmening - Aschbach, Neumarkt - Winklarn, Pöchlarn - Neustadtl, St. Georgen - Neuhofen. Sonntag; 11 Uhr: Petzenkirchen - Biberbach, 16 Uhr: Gottsdorf - Ybbsitz.