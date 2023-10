Derby in Hausmening

Gestartet wir diese Runde aber bereits am Freitag, wo ein Spiel auf der Agenda steht. Um 19 Uhr Empfängt Allhartsberg die Gäste aus Neustadtl. Eines haben diese zwei Mannschaften gemeinsam. Personell pfeifen sie aus dem letzten Loch. Ob bei den Gästen wieder die „Alt-Stars“ einlaufen ist fraglich. „Eigentlich ist das keine Dauerlösung, aber solange uns so viele Spieler fehlen, wäre es natürlich wünschenswert“, hofft Co-Trainer Rene Naglseder auf eine Verlängerung des Supports.

Vier Partien am Samstag

Der Kracher der Runde, wie bereits erwähnt in Hausmening. Bei beiden Teams läuft es derzeit sehr gut, Favorit ist in diesem Spiel wohl keiner auszumachen. Ebenfalls ab 15.30 Uhr versucht Pöchlarn gegen Haag die Rote Laterne wieder los zu werden. In der Nibelungenstadt geht, wie so oft in dieser Klasse, ein Sechs-Punkte-Spiel über die Bühne. Weiters treffen noch Ardagger und St. Georgen, sowie Ybbsitz und Biberbach aufeinander. Die beiden letztgenannten gehen jeweils mit einem Teilerfolg in diese Auseinandersetzung. Ybbsitz-Trainer Stephan Wieser durfte sich in der vergangenen Runde über den ersten Punkt unter seiner Führung freuen. Das 1:1 daheim gegen Ardagger sollte für etwas Rückenwind sorgen, denn nach sechs Niederlagen en suite ist ein Punkt ja fast ein gefühlter Sieg. Biberbach wiederum trotzte Gottsdorf einen Zähler ab. Es war dies der erste Punkteverlust, den Gottsdorf in der Fremde hinnehmen musste. „Wir haben uns diesen Punkt hart erkämpft und auch verdient“, erklärt Biberbach-Trainer Thomas Mayrhofer. Abgerundet wird das Wochenende mit zwei Begegnungen am Sonntag. Jeweils um 15.30 Uhr stehen sich Gottsdorf und Aschbach, sowie Neumarkt und Neuhofen gegenüber. Aschbach fiel nach einem starken Start in die Liga zuletzt etwas zurück, Neuhofen legt die Formkurve konträr an. Denn nach langer Durststrecke wurde zuletzt in drei Spielen sieben Punkte auf das Konto gebucht.

Das Programm: Freitag, 19 Uhr: Allhartsberg - Neustadtl. Samstag, 15.30 Uhr: Hausmening-Winklarn, Pöchlarn-Haag, Ardagger-St. Georgen, Ybbsitz-Biberbach. Sonntag, 15.30 Uhr: Gottsdorf-Aschbach, Neumarkt-Neuhofen.