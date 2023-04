Doppelrunde für viele Vereine

Bereits am Freitag gastiert Ybbsitz in Winklarn. Nach der Doppelrunde am NÖ-Cup-Wochenende folgen jetzt wieder zwei Spiele innerhalb weniger Tage. Am Montag geht die Reise dann nach St. Georgen, wo das Match, dass aufgrund des massiven Regens abgesagt werden musste nachgeholt wird. Will Ybbsitz an Waidhofen dran bleiben, müssen wohl sechs Punkte her. Ebenfalls zweimal in der Fremde spielt Hausmening. Der Abgang von Trainer Milan Krenn hat ordentlich Staub aufgewirbelt. Sein Nachfolger Hans-Christian Wieland konnte bei seinem Einstand gleich einen Derbysieg gegen Neuhofen verbuchen. Tabellenführer Waidhofen dagegen spielt nur eine Partie. Und zwar auswärts gegen Gottsdorf. Läuft es weiter so perfekt für die Truppe um Spielertrainer Berthold Teufl, dürfte einem Aufstieg nicht mehr viel entgegen stehen. Neustadtl will am Berg den Auswärtssieg in Steinakirchen gegen Allhartsberg bestätigen. Wobei die Aufgabe sehr schwer wird, denn Allhartsberg ist im Frühjahr sehr gut unterwegs. Waldhausen könnte sich in zwei Heimspielen eine bessere Position im Abstiegskampf verschaffen. Die Gegner sind mit Hausmening und St. Georgen jedoch keine leichten.

Das Programm: Freitag, 17.30 Uhr: Winklarn - Ybbsitz. 19.30 Uhr: Neuhofen - Steinakirchen, Waldhausen - St. Georgen. Samstag, 16.30 Uhr: Neustadtl - Allhartsberg, Pöchlarn - Hausmening. Sonntag, 16 Uhr: Gottsdorf - Waidhofen. 16.30 Uhr: Petzenkirchen - Haag. Montag, 15.30 Uhr: Winklarn - Steinakirchen. 16.30 Uhr: St. Georgen - Ybbsitz, Waldhausen - Hausmening.