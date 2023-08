Doppelrunde zum Auftakt

Die 1. Klasse West startet mit der zweiten Runde in die Punktejagd. Von 10 bis 13.8. gibt es sieben Partien und am 14/15.8. ebenfalls. Da aufgrund der Eingliederung der SG Ardagger/Viehdorf II eine ungerade Anzahl an Teams gegeben ist, ist in jeder Runde eine Mannschaft spielfrei. Zum Auftakt pausiert Neustadtl. Nach dem Aufstieg von Waidhofen zählt wohl Haag zum engeren Kreis der Favoriten. Im ersten Heimspiel, dass bereits am Donnerstag gegen Biberbach absolviert wurde, gab es jedoch ein torloses Remis. Gelegenheit also für die Konkurrenz es punktemäßig erfolgreicher zu gestalten. Und dazu zählt sicher Hausmening. „Wir haben die Qualität um vorne mitzuspielen. Es liegt an uns das umzusetzen“, meint dazu Trainer Hans-Christian Wieland. Am Freitag in Allhartsberg und am Feiertag daheim gegen Aufsteiger Neumarkt gilt es den Praxistest zu bestehen. Ybbsitz und Gottsdorf werden auch im vorderen Drittel mitspielen. Beide bekommen es zum Auftakt mit St. Georgen zu tun. Ein Gegner der gewohnt sparsam in der Transferzeit umgeht. Im Laufe der Vorbereitung hatte die verjüngte Elf von Trainer Gabriel Schagerl nur wenig Zeit sich zu finden. Wie schlagen sich die beiden „Neuen“ in der Liga ? Neumarkt eröffnet gegen Petzenkirchen, muss dann nach Hausmening. Die SG Ardagger/Viehdorf bekommt es mit Winklarn und Allhartsberg zu tun. „Für uns steht immer die Entwicklung der Spieler im Vordergrund. Natürlich gehen wir in jedes Spiel um es zu gewinnen. Einige Teams der 1. Klasse kennen wir ja aus den Testspielen. Nach den ersten Runden werden wir sehen, wohin die Reise geht“, erklärt Trainer Dominik Müllner. Auch Aschbach ist noch ein eher unbekannter Parameter in der Liga. Nach der 0:6 – Niederlage im NÖ-Cup folgt nun der wichtigere Teil der Bewerbspiele. Neustadtl und Neuhofen sind die zwei ersten Brocken. „Für einen Aufsteiger ist immer zuerst der Klassenerhalt das Ziel. Die 1. Klasse ist gut besetzt. Wir wissen, dass uns schwere Partien bevorstehen, sind aber auf jeden Fall gerüstet“, so der Sportliche Leiter Joachim Wimmer. Ansonsten bietet die neue Spielzeit mit Pöchlarn, Allhartsberg und Co gewohntes Inventar. Biberbach ist das vierte neue Team, das sich, wie bereits erwähnt den ersten zählbaren Erfolg erarbeitete.

Das Programm:

Freitag, 19.30 Uhr: Allhartsberg – Hausmening, Neuhofen – Aschbach. Samstag, 16.30 Uhr: Pöchlarn, Gottsdorf. 17.30 Uhr: Neumarkt – Petzenkirchen, St. Georgen/Y. – Ybbsitz. Sonntag, 17 Uhr: Ardagger/Viehdorf – Winklarn. Montag, 20 Uhr: Biberbach – Neuhofen. Dienstag, 17.30 Uhr: Aschbach – Neustadtl, Gottsdorf – St. Georgen/Y., Hausmening – Neumarkt, Petzenkirchen – Pöchlarn, Ybbsitz – Haag. 19 Uhr: Allhartsberg – Ardagger/Viehdorf.