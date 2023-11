Dreikampf um den Herbstmeister

Zwei Runden sind noch zu absolvieren. Aufgrund wetterbedingter Verschiebungen könnte es jedoch noch länger als zwei Wochen dauern, ehe der Herbstmeister feststeht. Gottsdorf hat durch die Absage der Winklarn-Partie nun die große Chance wieder auf Platz eins zu springen. Alles andere als ein Heimsieg gegen Neuhofen wäre wohl eine Enttäuschung für Gottsdorf. Aber auch Hausmening hat in Sachen Herbstmeister noch einiges mitzureden. Am Samstag gilt es auf eigener Anlage dafür aber die Gäste aus St. Georgen zu besiegen. Diese wollen allerdings ebenfalls noch die letzten Runden nutzen. „Zuletzt sind wir leider wieder zurückgefallen, nachdem wir zwischendurch einige Partien für uns entscheiden konnten. Jetzt gilt es noch ein paar Punkte mitzunehmen, um die Ausgangslage für die Rückrunde zu verbessern“, hofft St. Georgen-Trainer Gabriel Schagerl auf einen positiven Ausklang der Herbstsaison. Haag muss in Petzenkirchen bestehen, will nach zuletzt nicht gerade berauschenden Ergebnissen mit Siegen noch Boden in der Tabelle gutmachen. Die Formkurve zeigt beim Gastgeber nach oben, denn Petzenkirchen zeigte nicht nur in der letzten Runde in Neuhofen, dass man die Schlagdistanz zur Spitzengruppe halten will.

Neumarkt in Viehdorf gefordert

Im Duell der Aufsteiger geht es für Neumarkt darum, mit einem vollen Erfolg in Viehdorf weiterhin vorne dabei zu bleiben. Rückenwind und Selbstvertrauen hat man ja derzeit, denn der Cup-Sieg gegen Loosdorf wirkt sicher noch nach.

Das Programm: Freitag, 19.30 Uhr: Ybbsitz - Neustadtl. Samstag, 14 Uhr: Allhartsberg - Pöchlarn, Gottsdorf - Neuhofen, Hausmening - St. Georgen/Y., Petzenkirchen - Haag. Sonntag, 14 Uhr: Ardagger/Viehdorf - Neumarkt.