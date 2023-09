Duell der Aufsteiger

Aschbach musste erst eine Niederlage einstecken. Nur gegen St. Georgen ging man als Verlierer vom Feld, drei Siege stehen zu Buche. Neumarkt hat zwar bereits zweimal verloren, konnte aber auch schon drei beachtliche Dreier feiern. Neumarkt hat Heimvorteil.

Kann Aschbach die Serie von Neumarkt beenden ?

Mehr als 30 Monate ist Neumarkt auf eigener Anlage nun schon unbesiegt. Es wird sich zeigen, ob Aschbach diese Serie brechen kann. Dies Partie wird am Samstag um 16.30 Uhr angepfiffen. Aber bereits am Freitag stehen bereits zwei Begegnungen auf dem Spielzettel. Hausmening hat im Spiel gegen Ybbsitz Heimvorteil und Neustadtl triff auf die bisher unter den eigenen Erwartungen gebliebenen Gäste aus Haag.

Denn mit der SG Ardagger/Viehdorf ist auch die dritte neue Mannschaft in der Liga unter den Top-5. Will man diesen Platz behalten werden aber Punkte gegen Neuhofen nötig sein. Genau diese Punkte würde aber auch Neuhofen dringend benötigen. Denn bis jetzt war es eine Nullnummer. Anschreiben also dringend gefragt. Allhartsberg und Biberbach sind quasi Tabellennachbarn. Jeder hat zwei Siege und ein Remis am Konto, ausgeglichener könnte die Ausgangslage also nicht sein.

Gottsdorf peilt nächsten Sieg an

In Petzenkirchen wartet auf Gottsdorf der nächste Prüfstein. Beim Gastgeber wird derzeit etwas die Konstanz vermisst. „Wir können in diesem Spiel aber nur überraschen, denn die Favoritenrolle ist wohl ganz klar vergeben“, fasst der Sektionsleiter Robert Doppler die Ausgangslage zusammen. Und schließlich greift auch St. Georgen nach der Pause in der vergangenen Runde wieder in das Geschehen ein. Das Derby gegen Winklarn steht an.

Das Programm: Freitag, 16.30 Uhr: Hausmening-Ybbsitz. 19.30 Uhr: Neustadtl-Haag. Samstag, 16.30 Uhr: Neumarkt-Aschbach, Uhr: SG Ardagger/V. II - Neuhofen, Allhartsberg - Biberbach. Sonntag, 16.30 Uhr: Petzenkirchen-Gottsdorf, St. Georgen/Y.-Winklarn.