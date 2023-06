Kampf um Vizemeistertitel

Haag hat die beste Ausgangsposition. Zwar siegten in den direkten Duellen gegen Ybbsitz jeweils die Heimteams, aber Haag kann ein 3:0 vorweisen, Ybbsitz nur einen 2:0 Heimsieg. Sollten also Haag und Ybbsitz ihre austehenden Partien gewinnen, so ist Haag Vizemeister. Bereits am Freitag ab 18.30 Uhr spielt Haag auswärts gegen St. Georgen. Geht die Elf von Spielertrainer Manuel Schönberger in der St. Georgner Badshop-Arena nicht unter, sondern nimmt alle Zähler mit, steht bereits am Freitag der Vizemeister fest. „Wir sind weiter voll fokussiert. Auch wenn man für Platz zwei nichts erbt, so geht es immer um einen Sieg und guten Fussball“, gibt Schönberger klar die Linie vor. Ebenfalls am Freitag, Spielbeginn ist eine Viertelstunde später, probiert Pöchlarn in Neustadtl mit einem Sieg noch von derzeit Platz vier aus den Angriff auf Platz zwei. Ybbsitz greift am Samstag in den Dreikampf ein. Auf eignener Anlage gilt es gegen zuletzt sehr überschaubar spielende Gäste aus Hausmening zu bestehen. Die weiteren Begegnungen in der Liga fallen unter den Sammelbegriff „Saisonabschluss - Sieg erwünscht, wenn nicht auch kein Beinbruch“.

Waidhofen verabschiedet sich von der Liga

Am Freitag trifft Waidhofen im Alpenstadion auf Neuhofen. Will sich mit einer starken Leistung aus der Liga verabschieden. „Wir werden mit jener Mannschaft spielen, die über die ganze Saison über fleißig die Punkte gesammelt hat. Neuhofen kann mit der Einser-Garnitur von Waidhofen rechnen“, so Spielertrainer Berthold Teufl, der auch wieder selbst einlaufen wird, nachdem er die letzten Runden „nur“ in der Rolle des Trainers agierte.

Das Programm: Freitag, 18.30 Uhr: St. Georgen - Haag, 18.45 Uhr: Neustadtl - Pöchlarn, Waidhofen - Neuhofen, Waldhausen - Gottsdorf. Samstag, 17.30 Uhr: Allhartsberg - Steinakirchen, Winklarn - Petzenkirchen, Ybbsitz - Hausmening.