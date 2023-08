Kellerderby am Berg

Die fünfte Runde ist auf drei Tage verteilt. Drei Partien beginnen am Freitag Abend um 19.30 Uhr. Nur der Last-Minute-Treffer von Attila Benjamin Varga gegen Ardagger verhindert dass Neustadtl mit einem Punkt mehr in dieses Duell geht. Neuhofen legte aufgrund vieler Ausfälle, aber natürlich auch aufgrund nicht ganz überzeugenden Leistungen einen Fehlstart hin. Beide Mannschaften haben aber auch noch ein Spiel weniger als der Großteil der Teams in den Beinen, da sie je einmal spielfrei hatten. Wer kann den ersten vollen Erfolg verbuchen. Biberbach gegen Neumarkt und Aschbach gegen Pöchlarn lauten die beiden anderen Begegnungen. Aschbach musste zuletzt die erste Niederlage hinnehmen. Im Heimspiel gegen Pöchlarn gibt es die nächste Gelegenheit um Punkte zu sammeln. Dreimal verlor Pöchlarn bisher, konnte nur beim Auswärtssieg gegen Ybbsitz überzeugen. Biberbach und Neumarkt haben bisher je zwei Siege eingefahren, liegen in der Tabelle nur einen Zähler voneinander entfernt.

Gelingt Haag der erste Sieg ?

Ob der ausgerechnet gegen Winklarn gelingt ist fraglich. Hat sich doch die Mannschaft von Spielertrainer, auch aufgrund einiger starken Zugänge als sehr konstante Truppe herausgestellt. Haag hatte zuletzt spielfrei, konnte sich jetzt 14 Tage auf die nächsten Aufgaben vorbereiten. Neben dem Spiel Haag gegen Winklarn findet am Samstag auch noch die Partie Ybbsitz gegen Allhartsberg statt. Es treffen hier zwei Tabellennachbarn aufeinander, die mit den bisherigen Ergebnissen nicht wirklich zufrieden sein können. „Uns muss es wieder einmal gelingen Runde für Runde konstante Leistungen abzurufen, denn bisher schwankt unser Pegel zu sehr“, sieht Ybbsitz - Trainer Michael Steinauer den Grund für Tabellenplatz zehn. Und Allhartsberg-Trainer Frane Zefi macht vor allem die erste Viertelstunde gegen Gottsdorf für die 0:3-Pleite verantwortlich. „Bei allen drei Toren haben wir uns sehr stümperhaft angestellt“, so Zefi. Abgerundet wird die fünfte Runde am Sonntag mit zwei Spielen.

Kann Hausmening in Gottsdorf überraschen ?

„Wir werden uns nicht wie ein Kaninchen vor der Schlange vor Gottsdorf verstecken“, gibt Hausmening-Trainer Hans-Christian Wieland die Richtung vor. Die Heimniederlage gegen Petzenkirchen ist für ihn abgehakt, der volle Fokus gilt jetzt dem Tabellenführer. Petzenkirchen gegen Ardagger lautet die zweite Begegnung am Sonntag, welche zur Mittagsmatine ab 11 Uhr wird.

Das Programm: Freitag, 19.30 Uhr: Aschbach - Pöchlarn, Biberbach - Neumarkt, Neustadtl - Neuhofen. Samstag, 16.30 Uhr: Winklarn - Haag, Ybbsitz - Allhartsberg. Sonntag, 11 Uhr: Petzenkirchen - Ardagger. 16.30 Uhr: Gottsdorf - Hausmening.