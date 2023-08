Können Liganeulinge den Lauf prolongieren ?

Nur Aufgrund der etwas schlechteren Tordifferenz müssen Aschbach und Ardagger II derzeit dem Titelmitfavoriten Gottsdorf den Spitzenplatz in der Tabelle überlassen. Aschbach traf dabei ebenfalls acht mal, so wie der Tabellenführer. Das 5:4 gegen Neustadtl war zwar eine knappe Geschichte, in der Schlussphase der Partie wurde mit drei Toren innerhalb von zehn Minuten aber ein Rückstand noch in einen Sieg verwandelt. „Uns ist ein idealer Start in die Liga gelungen. Das nächste Match gegen Haag wird aber sehr schwer, da der Gegner bisher unter seinen Erwartungen geblieben ist. Und solche Mannschaften hauen sich dann umso mehr rein. Daheim wollen wir aber natürlcih wieder Zählbares holen“, blickt Aschbach - Trainer Daniel Grubhofer voraus. Ebenfalls das Punktemaximum heimste Ardagger/V. II ein. Wünschen konnte man sich das, umsetzen ist aber eine andere Kategorie. „Super, dass es so funktioniert hat. Die Belastung der Doppelrunde hatten alle Teams. Wir merkten gegen Allhartsberg, dass die Beine schwer wurden. Jetzt gilt es wieder Kräfte zu sammeln, denn Hausmening wartet am Sonntag“, blickt Trainer Dominik Müllner bereits voraus.

Schwere Aufgabe für Neumarkt

Der dritte Neuling der Liga hat wohl die schwerste Aufgabe zu meistern. Denn die Reise geht zum Tabellenführer. Gottsdorf fertigte Pöchlarn auswärts mit 5:1 ab, wird en dritten Erfolg in Serie anstreben. Neumarkt hat aber gegen Hausmening gezeigt, dass man bereits in der Liga angekommen ist. Bei der unglücklichen 0:1-Niederlage vergab Neumarkt viele Möglichkeiten. Biberbach ist mit vier Punkten nach zwei Runden ebenfalls ungeschlagen geblieben, so wie Hausmening und Ybbsitz. Daheim gegen St. Georgen wartet ein Spiel auf Augenhöhe, wobei die Gäste die Niederlage in Gottsdorf bereits wieder abgehakt haben dürften. Vier Spiele finden am Freitag statt, drei Partien gehen am Sonntag über die Bühne.

Das Programm:

Freitag, 18 Uhr: Winklarn - Neustadtl. 19.30 Uhr: Aschbach - Haag, Biberbach - St. Georgen/Y., Ybbsitz - Pöchlarn. Sonntag, 17 Uhr: Gottsdorf - Neumarkt, Hausmening - Ardagger/V. II, Petzenkirchen - Allhartsberg.