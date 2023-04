Kracher im Alpenstadion

Werbung

Daher geht das Spitzenspiel der Runde bereits am Freitag ab 19.30 Uhr über die Bühne. Waidhofen muss weiterhin auf Barnabos Babos aufgrund seiner Rot-Sperre verzichten. Dagegen hat Mihajlo Savanovic seine Sperre abgesessen, kann gegen Ybbsitz einlaufen. Die Gäste kassierten zuletzt eine Niederlage gegen Allhartsberg, Waidhofen geht mit einem Remis aus der Pöchlarn-Partie in dieses Duell. Am Ostermontag will Ybbsitz die Erfolgsgeschichte im Cup weiterschreiben. Mit Erst-Landesligist Haitzendorf ist die Aufgabe allerdings ganz schwer.

Gelingt Haag der dritte Sieg en suite ?

Im zweiten Freitagspiel stehen sich Steinakirchen und Waldhausen gegenüber. Steinakirchen überraschte mit einem Auswärtssieg in St. Georgen, kann in diesem Match aber Moritz Dammerer nicht einsetzen, da dieser wegen einer Roten Karte aus dem St. Georgen-Spiel nicht einsatzberechtigt ist. Vier Partien gibt es am Samstag. Haag ist auf eigener Anlage gegen Neustadtl auf den dritten Sieg en suite aus. Die Torfabrik der Liga (zwei Spiele - acht Treffer) gilt hier als klarer Favorit. In Petzenkirchen steht das Derby gegen Pöchlarn an, und Gottsdorf empfängt Neuhofen. Schließlich steht auch noch die Begegnung Allhartsberg gegen St. Georgen auf dem Spielplan der 16. Runde. Im einzigen Montagspiel (Ostersonntag ist frei) folgt ein weiteres Derby. Hausmening gegen Winklarn. Der Gastgeber hatte zuletzt spielfrei, da das Match gegen Waldhausen den Witterungsbedingungen zum Opfer fiel.

Das Programm: Freitag, 19.30 Uhr: Steinakirchen - Waldhausen, Waidhofen - Ybbsitz. Samstag, 16.30 Uhr: Allhartsberg - St. Georgen/Y., Gottsdorf - Neuhofen, Haag - Neustadtl, Petzenkirchen - Pöchlarn. Montag, 11 Uhr: Hausmening - Winklarn.