Kracher in Gottsdorf

Ausgeruht kann der Tabellenführer in dieses Spitzenspiel gehen. Zum einen hatte Gottsdorf in der letzten Runde spielfrei, zum anderen findet das Spiel der Runde erst am Sonntag um 15 Uhr statt. Winklarn hat drei Punkte Rückstand, hat in bisher zehn Spielen dreimal verloren und sieben volle Erfolge landen können. Siege hat Gottsdorf gleich viele, aber bisher auch drei Remis eingefahren. Winklarn konnte zuletzt gegen Petzenkirchen ein 0:2 noch in einen Sieg verwandeln. Spielertrainer Florian Zellhofer kann aus dem vollen schöpfen, Winklarn wurde bisher von schweren Verletzungen verschont.

Gelingt Haag der vierte Streich?

Eröffnet wird die Runde aber bereits am Freitag Abend um 18.30 Uhr. Allhartsberg hat Haag zu Gast. Die Elf von Spielertrainer Manuel Schönberger landete zuletzt zwei 4:0-Siege. Ob Haag dies auch in Allhartsberg gelingt, bleibt abzuwarten. Vier Partien werden am Samstag ausgetragen. Hausmening greift mit dem Spiel gegen Neuhofen in den Kampf um Platz zwei ein. Man hat zwar Heimvorteil, was Hausmening bisher fast immer für einen vollen Erfolg nutzen konnte, aber Neuhofen legte zuletzt eine starke Serie hin, die letzte Niederlage ist schon eine Weile her. Neumarkt hat Heimvorteil gegen St. Georgen und Petzenkirchen fordert auf eigener Anlage die Gäste aus Neustadtl. Diese waren zuletzt gegen Hausmening einem Sieg sehr nahe, es reichte am Ende aber nur für ein Unentschieden. „Da hätten wir uns schon einen Sieg verdient gehabt“, so Co-Trainer Rene Naglseder.

Schafft Ardagger ersten Sieg unter neuem Trainer?

Andreas Lindenhofer übernahm die Nachfolge von Dominik Müllner in Ardagger. Auf eigener Anlage gegen das Tabellenschlusslicht aus Pöchlarn hat er nun die Gelegenheit um das erste Erfolgserlebnis zu landen. Das zweite Spiel am Sonntag lautet Biberbach gegen Aschbach. Aschbach lieferte sich in der letzten Runde einen heißen Fight mit Ybbsitz, erreichte ein 3:3-Remis. Dieser Kampf hatte in der letzten Minute der Partie jedoch einen bitteren Beigeschmack. Denn sowohl Mevlüt Tekcan, als auch Trainer Daniel Grubhofer kassierten noch die Rote Karte, fehlen gegen Biberbach.

Das Programm: Freitag, 18.30 Uhr: Allhartsberg-Haag, Samstag, 15 Uhr: Hausmening-Neuhofen, Neumarkt-St. Georgen, Petzenkirchen-Neustadtl, Ardagger-Pöchlarn. Sonntag, 11.30 Uhr: Biberbach-Aschbach. 15 Uhr: Gottsdorf-Winklarn.