Nachzügler mit Auswärtspartien

Eine sehr schwere Aufgabe wartet auf Waldhausen in Ybbsitz. Obwohl der Gastgeber vor vierzehn Tagen mit Niederlagen gegen Waidhofen und Haitzendorf zwei kleine Dämpfer erlitten hatte, ist die Favoritenrolle klar vergeben. Neuhofen muss zum Derby in Hausmening ran. Kann Neuhofen den Schwung vom Sieg in Gottsdorf mitnehmen, so könnte es auch in Hausmening Grund zur Freude geben. Sechs-Punkte-Spiel in Steinakirchen. Neustadtl kann nur mit einem Auswärtssieg den Gastgeber in der Tabelle überholen. Steinakirchen zeigte sich bisher im Frühjahr sehr effizient. Zweimal knapp mit 1:0 gewonnen, das hat die Ausgangsposition klar verbessert. An der Tabellenspitze könnte sich Waidhofen mit einem Heimsieg gegen St. Georgen weiterhin die souveräne Tabellenführung sichern, den Abstand zu Haag und Ybbsitz konstant halten, oder sogar erweitern. Im Alpenstadion ist diesmal auch wieder Barnabas Babos spielberechtigt, da er seine Zweispielesperre aufgrund der Roten Karte beim Ligaauftakt gegen Allhartsberg abgesessen hat. Verfolger Haag muss hingegen auf Kevin Schrettlinger verzichten, der eine Rot-Sperre wegen der Neustadtl-Partie aufgebrummt bekommen hat. Daheim gegen Pöchlarn sollte ein Sieg her, um den Abstand auf Waidhofen nicht größer werden zu lassen. Pöchlarn kommt mit einem neuen Trainer, da Marco Talir „nur“ mehr als Spieler für die Nibelungenstädter dem Ball nachläuft. Abgerundet wird diese Runde mit den Begegnungen Allhartsberg gegen Winklarn und Gottsdorf gegen Petzenkirchen.

Das Programm: Freitag, 19.30 Uhr: Waidhofen – St. Georgen, Ybbsitz – Waldhausen. Samstag, 16.30 Uhr: Allhartsberg – Winklarn, Haag – Pöchlarn, Hausmening – Neuhofen, Steinakirchen – Neustadtl. Sonntag, 16.30 Uhr: Gottsdorf – Petzenkirchen.