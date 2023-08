Nur mehr Gottsdorf mit weißer Weste

„Gottsdorf hat sich sehr gut verstärkt und hat zudem auch seinen Stamm aus dem Vorjahr bis auf einen Abgang gehalten. Wir haben Heimvorteil, werden versuchen diesen auch zu nutzen. Natürlich sind sie Favorit, aber es spielen immer nur elf gegen elf Spieler, jedes Match beginnt bei 0:0“, hofft Allhartsberg-Trainer Frane Zefi den Gottsdorfer ein Bein zu stellen. Dieses Spiel bildet am Samstag den Abschluss der vierten Runde, es beginnt um 19.30 Uhr. Gestartet wir diese Runde aber schon am Freitag. Und zwar mit drei Begegnungen. Ab 17 Uhr ist einer der ersten Verfolger von Tabellenführer Gottsdorf an der Reihe. Hausmening könnte dabei seine Heimbilanz noch weiter verbessern. Nach Siegen gegen die Liganeulinge Ardagger und Neumarkt wartet nun quasi fast ein Inventar der 1. Klasse West. Die Gäste aus Petzenkirchen mussten aber bisher bereits zwei Niederlagen einstecken. Zuletzt eine bittere 1:4-Heimschlappe gegen Allhartsberg. Weiters spielen noch St. Georgen gegen Aschbach und Neuhofen gegen Winklarn.

Anschreiben wäre wichtig

Zwar hat Neuhofen, da einmal spielfrei, erst zwei Partien absolviert, aber Zählbares konnte man bisher noch nicht erspielen. Der Vereltzungsteufel hat bei Neuhofen wieder einmal zugeschlagen. Trotzdem wäre im Derby gegen Winklarn Anschreiben fast Pflicht, um nicht wieder von Anfang an mit Abstiegssorgen zu kämpfen. Aufsteiger Aschbach wiederum ist weiterhin im Flow. Sieben Punkte aus drei Spielen - eine tolle Bilanz. Nächste Herausforderung ist nun St. Georgen in der Badshop-Arena. Ob da Aschbach das erste mal ins Schwimmen kommt ?

Das Programm: Freitag, 17 Uhr: Hausmening - Petzenkirchen, St. Georgen - Aschbach. 19.30 Uhr: Neuhofen - Winklarn. Samstag, 17 Uhr: Pöchlarn - Biberbach, Ardagger/Viehdorf II - Neustadtl. 17. 30 Uhr: Neumarkt - Ybbsitz. 19.30 Uhr: Allhartsberg - Gottsdorf.